Crecí con el concepto que “el hubiera no existe”, es decir, que siempre que mencionábamos la conjugación del hubiera, el tiempo había pasado y no existía ya remedio. Sin embargo, se ha ido desarrollando el concepto de Costo de Oportunidad, especialmente en términos financieros y económicos en el que pueden compararse los resultados entre una acción y la que no se hizo, y medir los resultados. Creo que el resultado de las recientes acciones en la Escuela Normal de Tenería en el Estado de México, se dejó pasar una gran oportunidad de solucionar un problema no sólo político sino académico. Porque las tragedias que se han dado en las Escuelas Normales Rurales tienen un origen académico.

Como sabemos, un grupo, o casi todo el alumnado, ante la falta de respuestas de las autoridades para otorgar una plaza Federal de Profesor a los egresados del curso más reciente, hicieron una protesta que tuvo rasgos muy violentos, tomaron muchos camiones del sistema privado de transporte del Estado de México, incluyendo a los choferes que los manejaban, en un acto que puede ser llamado secuestro, privación de la libertad o colaboración voluntaria con la protesta; no lo sabemos. El caso es que los normalistas no cedieron hasta que les fueron otorgadas todas sus peticiones, que ya no eran sólo las plazas para los egresados sino que además se incluían otras, entre las que destacan que las Escuelas Normales Rurales no pueden tener evaluación externa.

El subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, se equivocó, no en las motivaciones para ceder a las peticiones, que él justificó de manera muy particular, especialmente destacando la necesidad de evitar violencia en las escuelas rurales que condujeran a otro fenómeno como el de la normal de Ayotzinapa. En primer lugar destacó que el origen de Ayotzinapa no es parecido a éste, que en Guerrero no sabemos qué pasó, pero las causas no fueron escolares ni de reclamo de plazas. En lo que sí se equivocó el Lic. Peralta fue en atribuir al expresidente Lázaro Cárdenas la creación de las Normales Rurales.

Éstas nacen al final del gobierno de Álvaro Obregón; podríamos decir que el final de la 3T; en la primera parte de su periodo, Vasconcelos había sido el Secretario de Educación y su trabajo fue un poco elitista dedicándose, con mucho éxito, al fortalecimiento de la Escuela Nacional Preparatoria, de la Universidad Nacional y la publicación de muchos libros, entre los que destaca una magnífica edición de autores clásicos. A su salida llega como secretario Ignacio Gastelum y se inicia la creación de la Normales Rurales; el porcentaje de analfabetismo que existía era mayúsculo y por eso se buscó incidir en el área rural, formar a profesores que regresaran a trabajar a sus sitios de origen. El requisito era que deberían saber leer y escribir para ingresar a la Escuela Normal; al egreso se les otorgaba una plaza de profesor del sistema federal. En ese sentido, las escuelas se crearon en los estados más vulnerables y con mayores necesidades.

El expresidente Calles con Puig Casauranc como Secretario de Educación Pública, creció y fortaleció el sistema, los alumnos obtenían durante sus estudios una beca completa, que incluía alojamiento, alimentos y una ayuda económica. Desde luego, además de la educación que recibían para formarse como profesores, continúo la contratación que, desde entonces no se modifica, y ha sido considerada como un Decreto Presidencial y Mandato Presidencial. Lo que hizo Cárdenas fue agregar a la labor de educación en las Escuelas Rurales, conocimientos en técnicas agrícolas con la intención de que los nuevos profesores al regresar a sus sitios de origen incidieran también en las labores del campo. Los Secretarios de Educación fueron Ignacio García Téllez y Gonzalo Vázquez Vela; a la llegada del expresidente Ávila Camacho con Jaime Torres Bodet como responsable de la SEP, hubo un cambio, buscándose una formación de los profesores de mayor calidad. Después de Torres Bodet, quien ocupara el cargo en dos periodos presidenciales diferentes, han habido distinguidos Secretarios de Educación, como José Ángel Ceniceros, quien dejó una distinguida obra sobre educación o el destacado intelectual y escritor Agustín Yáñez, o Víctor Bravo Ahuja, que entre otras acciones destacadas, fundó el CONACYT y el CINVESTAV, por no decir que dos de los más distinguidos miembros de la 4T, Porfirio Muñoz Ledo y Manuel Bartlett, también fueron responsables de la educación.

El caso es que el sistema de Normales Rurales fue abandonado, pensando quizá que su depauperización lo haría desaparecer, el presupuesto para alojamiento, alimentación y dotación de efectivo para los alumnos nunca más fue actualizado, tampoco los planes curriculares fueron revisados. Cuando sucedió la tragedia de Ayotzinapa pudimos ver las condiciones de las escuelas rurales en el estado y nos percatamos de las condiciones en que viven los alumnos en instalaciones sucias, abandonadas, con una alimentación deplorable; quizá por eso es que los alumnos tenían que realizar otras labores, mientras, además, la enseñanza no es un valor primordial dentro de las escuelas.

Insisto, quizá se pensó que las escuelas dejarían de ser atractivas ante tantas carencias, pero no fue así, la perspectiva de hacerse con un trabajo de por vida ha hecho que los aspirantes sigan llegando. También nos hemos ido enterando cómo el ingreso está dominado por grupos de alumnos de los propios planteles que en ocasiones realizan verdaderas atrocidades con los de nuevo ingreso, pero todo vale la pena, porque después de sufrir para ingresar, mal comer, mal vivir y mal estudiar durante 4 años, les espera una plaza de profesor de por vida que se prolonga hasta la muerte y más allá, por las posibles pensiones de viudedad, todo sin pensar si los egresados cumplen con lo mínimo necesario para servir en la importante y delicada labor de enseñar a los niños, sin recapacitar que para los alumnos quizá sea su única oportunidad para tener una educación escolarizada, porque viven en zonas en las que el resto de la formación es muy difícil y pocas veces se consigue.

Sin entrar en la discusión de si fue correcto que el Subsecretario Peralta cediera a las presiones –por cierto, es extraño que la Secretaría de Gobernación haya sido la encargada de los pactos y no la Secretaría de Educación Pública–, me parece que dejó pasar la oportunidad de realizar modificaciones en las Escuelas Normales Rurales que, por supuesto, incluyen presupuestos acordes con la tarea pero que también necesitan cambios escolares y curriculares que busquen profesores de calidad. Lo que requiere evaluación no sólo de los alumnos a su ingreso y egreso, sino evaluación de todo el sistema escolar que, por cierto, es muy amplio. Veremos con el tiempo cuál fue el Costo de Oportunidad.

