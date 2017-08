Hablando de convergencia tecnológica

La semana pasada se llevó a cabo el Congreso Internacional Hacia la construcción de una agenda mexicana de convergencia tecnológica: nuevos desafíos para la industria, la investigación y las políticas públicas. Dicho evento fue auspiciado por la Red Convergencia de Conocimiento para beneficio de la sociedad, a la cual pertenezco desde su fundación.

Como bien lo expresa el título, el objetivo de la reunión fue plantearnos y discutir entre miembros e invitados externos las posibilidades que existen en el tema de la convergencia tecnológica. Antes de seguir me gustaría explicar qué es la convergencia tecnológica, ya que existen diversas aportaciones teóricas y metodológicas, pero desde el enfoque de nuestra red, seguimos la idea surgida a partir de la “US National Nanotechnology Initiative” (NNI) financiada por el gobierno de Estados Unidos en 2001, el cual fue un programa de investigación y desarrollo (I+D) que coordinó 25 departamentos y agencias independientes como la National Science Foundation, the Department of Defense, the Department of Energy, the National Institutes of Health, the National Institute of Standards and Technology, and the National Aeronautical and Space Administration. Además de la formación de una red interdisciplinaria de cerca de 50,000 participantes y la creación de infraestructura compartida, centros de investigación, empresas, universidades, ONG´s y gobierno. Todo esto, con la finalidad de estructurar una nueva forma de gobernanza para el desarrollo tecnológico y establecer conexión entre distintas áreas tecnológicas como la nanotecnología, biotecnología, tecnologías de la información y ciencias cognitivas. La convergencia es, por tanto, el desarrollo de una investigación inter-disciplinaria, es decir, la integración cognitiva de distintas disciplinas científicas y tecnológicas a partir de la constitución de metas comunes.[1]

Dicha iniciativa en Estados Unidos estuvo a cargo del Dr. Mihail Roco, quien amablemente aceptó participar en nuestra reunión y presentar y discutir sus ideas sobre el tema. Me gustaría destacar que el Dr. Roco al ser participante y promotor del tema de la convergencia tecnológica, desarrolló actividades en los siguientes sentidos: entre 1997 y 1998 participó en diversas discusiones con investigadores, empresarios y expertos del gobierno sobre qué es la nanotecnología y posibles alternativas a futuro (focus group); a partir de ello se creó el programa “Partnership in Nanotechnology: Functional Nanostructures”. Después realizó un Benchmarking Internacional sobre la Nanotecnología (industria, gobierno y academia) propiciando “diálogo de expertos”, lo que concluyó en un reporte sobre las implicaciones sociales de las nanociencias y la nanotecnología y, finalmente, hizo una presentación ante la oficina de política científica y tecnológica de la Casa Blanca para pedir presupuesto y establecer a la nano como prioridad nacional. La iniciativa aquí mencionada fue impulsada durante el gobierno de W. Clinton, G. W. Bush y Obama, lo que habla de la importancia de la continuidad en las políticas públicas de ciencia y tecnología.

Fueron muchas cosas las que se discutieron en nuestra reunión, pero me quedo con algunas que considero de suma importancia para pensar el tema de la convergencia en el contexto mexicano. La primera tiene que ver con establecer prioridades científicas y tecnológicas relacionadas con problemas nacionales. Como lo he expresado en reiteradas ocasiones, la ciencia, la tecnología y la innovación tienen sentido, siempre y cuando, como sociedad internalicemos su importancia y esto se logra efectivamente dándonos cuenta de que resuelve problemas muy diversos que nos involucran a todos. En segundo lugar, es muy relevante establecer políticas públicas que vayan más allá del periodo sexenal, ya que los problemas persisten y no hemos logrado, más que en contados ejemplos locales, continuidad tanto en los instrumentos de financiamiento como en la definición de metas de mediano y largo plazo y esto está muy ligado al último punto; necesitamos establecer una agenda nacional que identifique áreas de oportunidad para el desarrollo científico y tecnológico convergente.

Nuestro objetivo como red es plantear una agenda que pueda ser útil para los tomadores de decisión en torno a las políticas de ciencia, tecnología e innovación. La meta es lograr estructurar propuestas que logren no solamente una vinculación efectiva entre la academia, la industria y el gobierno (la llamada triple hélice), sino que además haya un proceso de involucramiento social en la definición de prioridades, no podemos seguir pensando que la ciencia y la tecnología son dos aspectos separados y mucho menos que la innovación es un tema sólo de los emprendedores. Necesitamos poner atención en las tecnologías emergentes y apostar no sólo a su desarrollo científico, sino a su consolidación como motor de desarrollo económico y social. Pero ello implica pensar en el financiamiento, en un marco regulatorio y en políticas públicas coordinadas que tengan objetivos y metas claras. Para ello deberíamos comenzar por pugnar por un aumento en el gasto público en I+D, pero también en buscar incentivos para que las empresas mexicanas den ese tan añorado salto hacia el uso y desarrollo de las nuevas tecnologías.

Como investigadores estamos comprometidos con seguir aportando desde nuestras trincheras en la construcción de espacios, donde la convergencia tecnológica ayude a solucionar problemas gracias a la interacción acumulativa y transformadora que se lleva a cabo entre distintas disciplinas científicas, desarrollos tecnológicos y las comunidades que los generan; con el propósito de lograr mayor integración, objetivos compartidos, así como mayor sinergia en su aplicación e implementación. Todo ello con la finalidad de crear valor a través de la generación de nuevos productos y mercados, lo que a su vez repercute positivamente en el incremento de la velocidad con que se realizan innovaciones tecnológicas.[2]

[1] Stezano, F. (2016) Prólogo, en Stezano F. (coord.) Perspectivas y enfoques de la convergencia. CONACYT, LANIA, Red Convergencia de Conocimiento para Beneficio de la Sociedad. México, 1ª. Edición.

[2] Reyes, Morales y Amaro (2017).“Convergencia tecnológica: el caso de la bio y nanotecnología. Un análisis mediante patentes”. Ponencia del Congreso Latino-Iberoamericano de Gestión Tecnológica ALTEC México.

El contenido presentado en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente representa la opinión del grupo editorial de El Semanario Sin Límites.