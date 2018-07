Ciencia, tecnología… ¿y la innovación, apá?

Uno de los temas que se discutieron durante el tercer debate presidencial fue la ciencia y la tecnología. Desde mi punto de vista, fueron pocas las ideas novedosas y las propuestas realmente importantes para tan relevante tema. Ya en una columna previa hablé de la importancia que debería tener el tema y el poco énfasis que se le suele poner. Sin embargo, una de las propuestas del ahora virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, causó mucho ruido en una parte de la comunidad académica y fue justamente la referente a la próxima encargada del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), María Elena Álvarez-Buylla.

El ruido y alboroto responde al hecho de que, desde la perspectiva de un grupo importante de científicos, la Dra. Álvarez-Buylla no cumple con el perfil indicado para llevar a cabo dicha tarea y ello tiene que ver con que la dirección de un organismo como el CONACYT no necesariamente requiere de “excelentes científicos” sino de conocedores de políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación. En México existen perfiles que podrían evaluarse como idóneos para desempeñar dicho cargo y esos perfiles van desde científicos de las ciencias sociales y/o exactas que han hecho de este tema su área de investigación por años o, bien, expertos que han tenido a su cargo oficinas de transferencia tecnológica, vinculación o innovación en entidades públicas o privadas. Los llamados policy makers también tienen capacidades para desempeñarse en tal papel o podrían contribuir con el importante designio. Otro grupo de científicos se ha pronunciado por su preocupación acerca de las posturas públicas de la Dra. Álvarez-Buylla acerca de la investigación en temas controvertidos como los transgénicos, de los cuales se ha expresado constantemente en contra y ha hecho de esta posición una labor política, más que académica, al pertenecer a la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS).

Lo anterior no invalida el hecho de que la Dra. Álvarez-Buylla sea una científica ampliamente reconocida en el campo de la genética molecular, el desarrollo y evolución de plantas, lo que causa conflicto es su experiencia como formuladora de políticas públicas de ciencia y tecnología. Este no es un tema nuevo en el CONACYT, el cual ha sido dirigido por muy diversos perfiles, pero justamente por ello es por lo que se apela a que en dicho cargo esté una persona altamente calificada y conocedora, no únicamente de la labor científica, sino también de las necesidades tecnológicas y de innovación del país.

Dado el interés que tiene para mí el tema, revisé el documento presentado por la Dra. Álvarez-Buylla denominado Plan de reestructuración estratégica del CONACYT para adecuarse al Proyecto Alternativo de Nación (2018-2024), presentado por MORENA. Quiero decir que, en términos generales, hay cosas que suenan muy interesantes, sobre todo el énfasis que se pone en la identificación y resolución de problemas de la sociedad y el ambiente, lo que demuestra un cambio de visión acerca de cómo plantear problemas relevantes y, por tanto, cómo resolverlos. Esto no es poca cosa ya que lo que pone en el centro es a las actividades científicas y tecnológicas al servicio de problemáticas como la salud, alimentación, ambiente, inequidad, exclusión y violencia. Sin duda, coincido en considerar que la ciencia, la tecnología y la innovación cobran sentido siempre y cuando se resuelvan problemas específicos y delimitados. Sin embargo, en este cambio de orientación me preocupa que se dejen de lado herramientas públicas que han sido un importante propulsor del desarrollo tecnológico e innovador, sobre todo para las empresas nacionales. Sé que podemos discutir la eficiencia de los diversos programas de estímulos orientados a la innovación, pero desde mi experiencia como evaluadora de algunos de ellos, considero que, si bien no se obtienen el 100% de resultados esperados, sí se logra potencializar las capacidades tecnológicas y de innovación de empresas mexicanas que les permite ser más competitivas a nivel local, regional, nacional y a algunas a nivel internacional.

Desde hace ya mucho tiempo, los estudiosos de estos temas han pugnado por desmitificar la idea de que las empresas sólo se aprovechan del conocimiento desarrollado por las universidades o los centros de investigación y cambiarla por una visión que propone una constante interacción entre las necesidades sociales y la capacidad de dar respuesta a ello a través de las empresas. No obviamos el hecho de que las empresas buscan obtener ganancias, pero tampoco pasemos por alto que esas empresas brindan trabajo y también resuelven demandas de la sociedad.

Podría citar muy diversos casos de empresas mexicanas que han cambiado su mentalidad acerca del proceso de vinculación con las universidades una vez que se decidieron a participar en algún fondo de apoyo de CONACYT, u otras que han solucionado problemas de comunidades o demandas muy específicas de ciertos grupos sociales. Lo que quiero decir es que me parece un tanto peligroso retroceder en lo que se ha avanzado. Sin duda, el CONACYT y los programas que implementa son perfectibles, pero vale la pena retomar las cosas que han funcionado y mejorar aquellas que no han tenido los resultados esperados.

Hay algunas otras cosas que me preocupan en el documento, como el uso de frases como “la verdadera innovación tecnológica” o “el plan de restructuración del CONACYT tiene claro que la generación de conocimiento científico se pervierte cuando se le orienta en exclusiva a la gestación de resultados con valor de mercado, tal y como ha estado aconteciendo como consecuencia de la imposición de la lógica neoliberal en el ámbito científico-tecnológico y en su entorno educativo”, o, esta última que cito: “Es fundamental que México se dote de una política de Ciencia y Desarrollo propia y no se adhiera, adapte o siga modelos establecidos globalmente”. Menciono lo anterior porque hay una intención de satanizar los procesos de mercado y, desde mi punto de vista, no podemos estar fuera del mercado, más bien tendríamos que encontrar a través de la ciencia, la tecnología y la innovación mecanismos plurales e incluyentes que nos inserten de mejor manera en esa entelequia llamada “mercado global”. No podemos sustraernos de la realidad y pensar en el desarrollo como una entidad aislada de los procesos internacionales, de las dinámicas mundiales en la producción de ciencia y tecnología y en los caminos que sigue la innovación. Esto me parece que más que solucionar problemas, puede llevarnos a abrir más la brecha con los países desarrollados. No quiero decir que la visión planteada en el documento no valga la pena, pero sí creo que no podemos descalificar a la otra parte del proceso y demonizar al mercado, a las empresas, a la globalidad… Creo que deberíamos pensar en mecanismos incluyentes que, considerando nuestras particularidades, retos, problemáticas y posibles soluciones, creen un diálogo entre los actores que usualmente hemos llamado “sistema de innovación”. No vale la pena anular a ninguno de ellos ni creer que hay verdades totales.

Cierro esta reflexión no exhaustiva apelando al hecho de que la importante tarea de generar y dirigir políticas científicas, tecnológicas y de innovación no debería responder únicamente a nuestra posición ideológica, deberíamos ser abiertos a la pluralidad, a la discusión y al consenso. Repito, hay un cambio de visión interesante en la propuesta de la Dra. Álvarez-Buylla, pero me quedo con la sensación de que se está dejando de lado a actores muy relevantes que también contribuyen con el proceso de desarrollo y se está olvidando parte del camino recorrido, porque si algo se ha hecho bien (desde mi humilde opinión) es fortalecer la ciencia básica, ya que México cuenta con investigación e investigadores de calidad mundial, pero no todo lo resuelven los científicos, a veces ese conocimiento se queda allí, en el artículo, en el libro, en la tesis… pensemos que si esto es un sistema, lo que deberíamos hacer es crear lazos y no separaciones.

El contenido presentado en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente representa la opinión del grupo editorial de El Semanario Sin Límites.