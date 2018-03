Soluciones a los problemas de seguridad pública (I)

Llevamos mucho tiempo con una creciente problemática en materia de seguridad pública; en momentos, inclusive, pareciera que es el mayor de nuestros problemas como sociedad.

Esto trae consigo costos muy altos, tanto para quien la sufre en carne propia o en su patrimonio, pero también para los gobiernos que no han sido capaces de encontrar una solución inmediata y duradera; en general, el país se convierte en la víctima permanente. En el contexto de las próximas elecciones de nuestro país, los candidatos tendrán que considerar necesariamente propuestas efectivas para dar soluciones inmediatas, de lo contrario el voto de castigo por este problema será latente y pudiera prevalecer.

Es preciso identificar que la problemática no es ajena al interés político y por ello se convierte en un tema mediático. Asimismo, es común que se utilice para criticar arduamente a cualquier gobernante pues, dado lo sensible del tema, es por demás asequible para volverse en la perorata cotidiana de uno contra otro en la vida política de nuestro país. Basta que un medio de comunicación insista en una nota algunos días para provocar una pésima percepción social. Y lo malo no es que comuniquen información fidedigna, sino que lo sea tergiversada, inicua o sin fundamento.

El costo de lo mediático puede llegar a ser tan devastador que cualquier político o gobernante vería manchada profusamente su imagen. Esto evidencia una situación por de más grave, ya que podría demostrar algunos medios de comunicación como mercenarios de la desinformación, en lugar de distinguirse como instrumentos eficaces para fortalecer la vida democrática de nuestro país.

En fin, hay que empezar por reconocer que, para resolver cualquier tipo de problema, es necesario tener claro su origen; posteriormente, determinar el método adecuado para su solución y, finalmente, sostener a largo plazo la fórmula que permitirá contrarrestarlo más allá de los límites de una gestión gubernamental o de algún color partidista.

En mi opinión, el origen de la problemática se debe a la incapacidad de las instituciones de seguridad pública. Ésta surge o por falta de profesionalización y todo lo que ello conlleva, así como, en definitiva, por corrupción. Pero es necesario identificar de dónde proviene dicha incapacidad; es decir, para discutir seriamente, es fundamental centrar el debate en el verdadero problema y con argumentos objetivos que permitan propuestas idóneas, de lo contrario solamente se construirá una simulación que lejos de dar las respuestas confundirá aún más.

El tema de profesionalización de las policías tiene que ver con: a) selección e ingreso de aspirantes, b) formación policial: duración y planes de estudio (reforzar práctica de protocolos de actuación, uso de la fuerza y derechos humanos), c) dignificación policial: salarios, seguridad social, retiro y reposicionamiento social, y d) servicio profesional de carrera policial: capacitación, evaluación, certificación y ascensos por mérito. Todo ello es necesario revisarlo y corregirlo minuciosamente para que transitemos de las corporaciones policiales actuales a unas mayormente profesionales.

Si la incapacidad se deriva de la corrupción, es necesario frenar y castigar severamente a quienes obtienen beneficios por el indebido ejercicio de las funciones policiales. La prevención, investigación y sanción por actos de corrupción, sobre todo las dos últimas, deben ser aplicadas con todo el rigor no importando de quién se trate. Se debe advertir, también, la propensa participación de la ciudadanía en estos actos ilícitos para reforzar los mecanismos, principalmente, de prevención y que, de igual manera, la investigación y sanción sean indiscutibles.

De un tiempo a la fecha se ha evidenciado el vacío que han dejado las autoridades en su responsabilidad de brindar la seguridad pública, y más las municipales; vacío que, en el mejor de los casos, se ha llenado por instituciones como el Ejército y la Marina, pero también por empresas de seguridad privada quienes bajo las circunstancias en las que vivimos han encontrado un negocio rentable.

Ha llegado a tal grado la situación que la sociedad civil ha pretendido ejercer dichas facultades, como es el caso de las llamadas autodefensas o de los “vecinos vigilantes”. Esto es muy grave ya que dichas organizaciones, dejando de lado las afortunadas excepciones, son supremamente susceptibles de ser infiltradas por la delincuencia organizada, lo cual propiciaría un daño aún mayor.

Hasta aquí dejo las reflexiones, mismas que continuarán en la siguiente entrega. Antes de terminar, vale la pena reflexionar en las siguientes preguntas: ¿por qué no hemos logrado conformar instituciones sólidas en la materia? ¿Será a propósito lo anterior? ¿Quién o quiénes se benefician con ello?

@marcialmanuel3

El contenido presentado en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente representa la opinión del grupo editorial de El Semanario Sin Límites.