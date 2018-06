Reducir la democracia a través de la violencia

Es sumamente alarmante lo que está ocurriendo en México con relación a los más de cien asesinatos de políticos y candidatos dentro del marco de las próximas elecciones. No es la primera vez que pasa esto en el país, pues no son pocas las elecciones en el pasado en las que se han cometido este tipo de crímenes, como en 1994 con el asesinato de Luis Donaldo Colosio o el de Rodolfo Torre Cantú en 2010.

Apenas la semana pasada se perpetraron los crímenes contra las vidas de Fernando Purón Johnston, quien hasta ese momento era candidato a Diputado Federal del PRI por el estado de Coahuila, de Rosely Danilú “Chely” Magaña Martínez, candidata a regidora también por el PRI en el municipio de Isla Mujeres de Quintana Roo, y de Alejandro Chávez Zavala, candidato a la alcaldía de Terán, Michoacán, por la coalición PAN-PRD-MC. Las imágenes son aterradoras en el caso del primero; un sujeto le disparó en la cabeza a sangre fría y sin más se dio a la fuga.

A esta serie de asesinatos se suman cientos de amenazas no sólo a dichos políticos y candidatos, sino también a simpatizantes de estos o de uno u otro partido político. Tal parece que no hay freno a la violencia que se está viviendo en nuestro país. Ahora resulta que ser político, candidato o simpatizante, es una de las actividades más peligrosas.

Esto, desde luego, incide de manera negativa en la participación ciudadana en los procesos electorales, inclusive en la propia jornada electoral y todo lo que ella conlleva. La violencia es una variable que afecta de manera directa a la vida democrática de nuestro país, pues ante el miedo fundado de ser víctima de algún atentado es muy probable que los ciudadanos decidan no participar y ni siquiera emitir su voto, sobre todo en aquellas regiones del país donde la violencia se ha incrementado desmesuradamente.

Está claro que el crimen no respeta partido alguno, pues acaba con la vida de cualquier político que ponga en riesgo sus intereses, no importa si su filia partidista es de uno u otro color.

Vivimos una situación verdaderamente trágica; por un lado, la reducción de la democracia a través de la violencia se convierte en una fórmula eficaz para evitar los cambios políticos necesarios en nuestro país; por otro lado, vivir inmersos en la violencia nos ha arrebatado la capacidad de asombro y, con ello, hecho costumbre convivir con ello.

¿De qué estamos hablando al hacer referencia de todos estos asesinatos? Es un tema que no debe tratarse de manera aislada y simplona. Me parece que esto tiene que ver en cómo ciertos factores reales de poder están dispuestos a lo que sea para mantener comprometidos de origen a los futuros dirigentes de este país, a aquellos que decidirán los rumbos que tomarán los gobiernos y los hacedores de las leyes y, sobre todo, en el gasto público y el control de sus instituciones no sólo de seguridad y justicia, sino de todas aquellas que sean necesarias, así como las rutas y plazas dentro de sus jurisdicciones.

Para contrarrestar esta situación los partidos políticos deben exigir un perfil determinado para otorgar sus candidaturas y en el caso de las candidaturas ciudadanas el INE debe hacer lo propio. Por otro lado, las instituciones de seguridad pública en los tres niveles de gobierno deben garantizar la integridad de todos aquellos que participen de cualquier modo en las elecciones y si éstas no están en posibilidad de hacerlo, tendrán que ser las fuerzas armadas bajo el marco legal que brinda la Ley de Seguridad Interior.

Una propuesta sería someter a cualquiera que aspire una candidatura a evaluaciones de control de confianza. Por ello, habría que dar atribuciones legales al INE para que sea esta institución la que las realice.

Las áreas de inteligencia tendrían que hacer una labor fundamental para anticiparse a tan lamentables hechos; la División de Inteligencia de la Policía Federal o el CISEN (Centro de Investigación y Seguridad Nacional) habrían de disponer las capacidades debidas para prevenir dichos crímenes.

