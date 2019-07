Corrupción. ¿Lo mismo pero más barato?

Partiendo del pronunciamiento primario del gobierno federal, de que la lucha contra la corrupción debe anticipar a cualquier otra política oficial ya que, erradicándola, los grandes males de nuestro sistema serán corregidos y superados, es un tema obligado para analizar su génesis y su consolidación en la sociedad mexicana. De hecho, a lo largo de sus múltiples campañas para competir por la presidencia, AMLO repitió hasta el cansancio esta promesa.

En la narrativa oficial, la lucha contra la corrupción pasa por dos vías: la primera, la del endurecimiento de leyes y sanciones para redefinirla y castigarla en forma radical. Un ejemplo es la restricción que se pretende imponer por conflicto de interés a ciertos funcionarios, a fin de que no se contraten con la iniciativa privada durante 10 años al término de su encargo en el gobierno.

La segunda vía se orienta a la remodelación de la base moral de la sociedad. Pretensión, ésta, que casi todos los gobiernos enarbolan, confundiendo muchas veces la implantación de ideología partidista como parte de la promoción de los nuevos valores, o bien, la diseminación de la visión personal del líder con pretensiones de universalización y trascendencia.

No es que estas herramientas no sean útiles, es sólo que su empleo no parece responder a las necesidades del problema que pretenden enmendar. Es cierto que el derecho, en su vocación de implantación del “deber ser”, impone en la sociedad una visión ideal de las hipótesis que quisiéramos ver reinantes en la realidad. La mecánica es simple, se definen límites y se castiga a quienes los trasgreden. Cuando la impunidad campea, el sistema se trastoca y revierte sus efectos al volverse estéril y selectivo. Pasa, de ser un disuasivo, a ser una abierta invitación a la infracción reiterada de la ley.

En el tema de pedir a los delincuentes, y a veces a la población entera “que se porte bien”, apelando a unos valores que presuntamente nos habitan todavía, y que basta desempolvarlos para volverlos a utilizar, el recurso se mira aún más apartado de la eficacia, particularmente cuando se piensa en el enfoque en el que, la corrupción, se explica como un comportamiento económico que tiene que ver con obtener la solución más eficiente de las opciones que tenemos. En esta visión, “eficiente” define lo más práctico en términos de “costo-beneficio”.

La aplicación Spotify, que aloja y permite por un costo reducido disponer de manera sencilla de miles de canciones organizadas y administradas en archivos inteligentes, ha venido a demostrar la forma en que un mercado inmerso por años de malas prácticas en el uso de música sin pago, ha optado por una solución más eficiente. Por un pago muy bajo, se disfruta de un enorme y organizado repertorio, en lugar de tener que invertir tiempo en ubicar las obras en diversos sitios, transformar y descargar archivos y luego pasarlas al dispositivo móvil. La discusión no pasa por la calidad moral de los millones de personas que operaban ilegalmente, y su deseo de regresar al camino del bien, sino por la eficacia de la solución puesta a su alcance. Esta misma ecuación puede aplicarse a Netflix y a otros casos análogos.

La solución que Clayton Christensen ofrece en La Paradoja de la Prosperidad, es que para combatir la corrupción, es necesario acompañar los esfuerzos legales de alternativas reales más eficientes que permitan a la gente “contratar” mejores soluciones que las basadas en la transgresión de la ley. Lo anterior se debe generar en un contexto de creación de riqueza individual, esto es, de participar en el mercado en una forma en la que el interés personal conduzca a la repetición de actos en coherencia con un sistema que provee a cada participante parámetros, beneficios y soluciones legales a costos accesibles.

Todos jugamos en las carreteras con pasar los límites de velocidad, a pesar de que sabemos que las máximas señaladas obedecen a razones de seguridad. Cuando nos pillan, analizamos las alternativas y optamos por la corrupción que significa dar una fracción de la multa al policía. ¿Qué pasaría si la multa fuese tan baja que no valiera la pena ofrecer una dádiva, y se pudiera pagar con tarjeta de crédito en el mismo lugar del incidente? Muchos, optaríamos por pagarla y, en los números totales, las cifras recaudadas en las arcas oficiales aumentarían.

Y si lo trasladamos al terreno de los impuestos el resultado es el mismo. Sería mejor pagar tasas más bajas pero con el aliciente de mantenerse dentro de la ley, que estar ideando mecanismos para evadir el cumplimiento. Es justo como la piratería, la corrupción se gesta en el diferencial abismal de precios entre el producto original y la copia. Cuando la diferencia se acorta, la corrupción también.

No se trata de simplificar el análisis hasta el punto de la ingenuidad, pero es claro que ha faltado en el diagnóstico este componente que cambia todo. La corrupción entre nosotros no es cultural, ni es “el sistema”, y podemos trascenderla como un síntoma de una economía que la ha convertido en la opción “más barata disponible”.

Bajo esta mirada la corrupción adquiere la fisonomía de un efecto y no una causa, generando la sana sensación de que su abolición es posible desde la producción de bienestar y riqueza. El efecto práctico es persuasivo, debemos dejar de invertir tanto en combatirla y hacer más para generar mercados y empleos, hasta el punto en el que su función como “ahorro transaccional” pierda atractivo.

El contenido presentado en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente representa la opinión del grupo editorial de El Semanario Sin Límites.