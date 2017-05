Abrazar al Panda: goles sin escala

Sinopsis:

Gibrán Hernández, un jugador de fútbol, tiene que enfrentarse a la presión de igualar o superar la trayectoria de su hermano quien consiguió tal fama que ya trabaja en primera división. Gibrán buscará desesperadamente huir de los fracasos personales y profesionales para caer en un serio cuestionamiento sobre sus deseos y motivaciones en su vida.

Me enamoré del fútbol tal como más adelante me iba a enamorar de las mujeres: de repente, sin explicación, sin hacer ejercicio de mis facultades críticas, sin ponerme a pensar en el dolor y en los sobresaltos que la experiencia traería consigo.

Nick Hornby en “Fiebre en las Gradas”

Entre los teatreros existe una “estampa” muy compartida en algún punto de su entrenamiento académico y profesional: las grandes similitudes entre el teatro y el fútbol. En ambos hay trabajo en equipo, entrenamientos férreos, una ideal confianza en el otro y, por supuesto, la gran emoción de ganar en un juego donde sus reglas lo hacen poco probable. Tener una función llena, hacer una bien lograda apuesta escénica o percibir la conexión genuina con las audiencias puede causar tanta adrenalina como meter un gol.

El fútbol es el deporte nacional por excelencia. Te guste o no, somos cercanos a éste y nos produce sentido la afición y la pasión. Hasta me parece extraño que nadie haya hablado de estos dos mundos de una forma tan clara como lo hace “Abrazar al Panda”; no dudo de la existencia de textos con el mismo tema de hace diez, veinte o cincuenta años, es más, en el cine y la televisión se ha retratado hasta la náusea, pero en los últimos dos años, por lo menos, no había encontrado un ejercicio teatral con estas motivaciones.

Pero no es un ejercicio cualquiera: el texto es de Mario Alberto Monroy. Yo lo conocí por primera vez como actor en “Sólo quiero hacerte feliz” (montaje que amé con pasión y locura, vamos, lo vi ocho veces) y llamó mi atención por dos razones: 1) no puede ser más carismático y no lo digo para nada en un sentido retórico sino desde esa posibilidad que tiene de conectar sí o sí con las audiencias; 2) lo más difícil para cualquier intérprete es darle la vuelta a la página en su trabajo; otorgarle un valor novedoso a la construcción del personaje para sorprender a los asistentes. Y Mario lo logra.

No sé qué come, ni a qué santos se encomienda antes de cada función, pero cuando pienso “seguramente va a tomar este camino”, Mario toma otro más efectivo y sorprendente. Con “Abrazar al Panda” trabaja como escritor; con el mismo título nobiliario ya había participado en Microteatro México pero es la primera vez que yo veo una propuesta suya de más de quince minutos. Y su capacidad de sorprender se vuelve a sentir en este monólogo; el tratamiento de la anécdota está dotada de una sutil carga de humor; el arquetipo del antihéroe se construye a partir de un universo bien chilango, citadino y urbano.

En otro sentido, agradezco la brevedad del montaje: dura una hora. Mario le da al clavo cuando piensa que las audiencias actuales están acostumbradas a ritmos vertiginosos. Para bien o para mal los formatos televisivos y electrónicos han entrenado nuestra forma de consumir medios: ya no vivimos en el siglo XIX; preferimos obras donde la acción se privilegie en lugar del discurso; y si todo se cuenta en menos de una hora mejor.

Mario hace una dramaturgia con un extraordinario trabajo de síntesis. Nos cuenta lo que nos debe de contar para seguir una historia en el principio, desarrollo y clímax. Ni más ni menos. En mi cabeza no paraba de celebrar la escritura cuando veía la función; cada palabra en los diálogos y cada situación en las escenas son justas para representar la complejidad del personaje y su conflicto.

La selección de Memo Villegas para interpretar este monólogo es por demás acertada. En un claro paralelismo con Mario, Memo es un actor sumamente carismático y gran parte del éxito del montaje radica en explotar esta característica. Lo más sobresaliente de él es todo su trabajo de contención energética y de irradiación. Hasta la mitad de la función caí en cuenta que Memo perteneció al ensamble de “Incendios”, ese memorable y celebrado montaje de Hugo Arrevillaga con Karina Gidi como protagonista, donde estaba en un tono y género sumamente densos: su rango actoral es amplio (hasta físicamente es otro ahora).

Me interesó cómo la dirección apuesta incesantemente por la generación de una atmósfera. Debajo de cada rutina cómica del personaje existe una enorme tristeza que sin duda pasa a los espectadores. El corazón de la obra está en la idea del fracaso: ¿qué pasa cuando no puedes lograr lo que siempre deseaste? ¿Cómo el éxito determina quién eres? ¿Cómo la frustración modifica tu identidad? Y es aquí, en esta profunda contradicción, donde se cumple el género de la comedia.

Me dislocó un aspecto del montaje: una falta de contundencia energética en el clímax y el final. Hace falta un acento sumamente evidente para llegar al desenlace del conflicto; y esto se vuelve más evidente cuando a lo largo del montaje hay picos de energía más altos. Desde la escritura y dirección se necesita condensar ese momento para potencializar el efecto de la comedia y cumplir con la premisa de la obra. El final funciona pero se queda corto en comparación de donde debería llegar. El impacto del montaje sería avasallador si se intensifican los últimos diez minutos.

“Abrazar al Panda” es un triunfo de la dramaturgia y dirección contemporáneas. Para una audiencia cerca de la actividad teatral de esta ciudad será una propuesta refrescante y divertida pero (tal vez el mayor logro) para una persona que no sea cercana al teatro tendrá una justa bienvenida porque el montaje le hablará, en forma mínima, acorde a las competencias comunicativas de formatos y medios socorridos en la actualidad.

Traspunte:

¡Qué ganas de conocer el Foro Bellescene en Zempoala 90, en la Narvarte!

“Abrazar al Panda”

Dramaturgia: Mario Alberto Monroy

Dirección: Ricardo Rodríguez

Círculo Teatral

Veracruz # 107, Colonia Condesa

Horario: lunes, 20:30 hrs.

