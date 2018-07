Consideraciones tras la victoria de AMLO

Cuando Andrés Manuel López Obrador dio sus primeras declaraciones luego de conocerse su victoria en los resultados de las elecciones presidenciales, su discurso fue de unión y agrado en su llamado a “la reconciliación entre todos los ciudadanos” y “colocar por encima de los intereses personales, uno que es superior: el interés general”. Esto dio mucha confianza a la mayoría de los mexicanos y al mundo, sobre todo al sector empresarial, el cual invierte para la creación de empleos que tanto necesitamos en nuestro país.

En las reuniones que López Obrador ha tenido con el sector privado, nos ha hecho sentir que vamos a trabajar juntos en sesiones trimestrales para ver cómo resolvemos los problemas que se vayan presentando con el objetivo claro de asegurar el crecimiento industrial y los servicios que tanto necesita México.

Ahora bien, más allá de todos estos compromisos y retos que se han planteado, nos preocupa que las personas cercanas a AMLO, o que forman parte de su equipo, distorsionen su discurso. Tal es el caso de la Senadora electa de Morena por Baja California, Alejandra León Gastélum, quien ese mismo día de las elecciones ya estaba borracha brindando con champaña, expresándose con palabras de burla y venganza.

En el caso del foro de São Paulo (club de partidos latinoamericanos de izquierda), el diputado electo por la coalición “Juntos Haremos Historia” (Morena-PT-PES), Gerardo Fernández Noroña, pidió apoyo al referirse, específicamente, de que “la luna de miel” en breve se iba a acabar en México. Así que, ¿cómo debemos recibir este mensaje los empresarios mexicanos? ¿Como algo motivador? ¿O debemos prepararnos porque nos quieren llevar a una guerra entre las diferentes maneras de pensamiento? La verdad, no lo sé; este tipo de declaraciones no es la manera en que debe expresarse alguien que estará sentado en la Cámara de Diputados por parte de Morena. Empero sí estamos seguros de que ésta no es la forma de pensar de Andrés Manuel López Obrador.

Para el caso de Jalisco, en el que el coordinador estatal Carlos Lomelí se dirige al próximo gobernador, el Ing. Enrique Alfaro Ramírez, manifestando “si Alfaro quiere ir con AMLO, que lo busque a ver si lo recibe”, más allá de ser un conflicto entre dos políticos participantes en una contienda electoral en la cual uno de ellos resultó vencedor, parece el nacimiento de un problema que podría trascender, cuando en realidad estos personajes con atribuciones y responsabilidades perfectamente definidas tendrían que definir la mejor forma de colaboración por el bien del Estado. Es así que, respecto a la estrategia de López Obrador, no quisiera juzgar que ésta será la dinámica que dominará sus relaciones políticas, pero estoy seguro que el partido hallará los mejores mecanismos de comunicación, colaboración e interacción para evitar el surgimiento de conflictos regionales que poco abonarían al gobierno federal y al federalismo.

En general, exhorto a todos los organismos empresariales estar muy de cerca con Andrés Manuel López Obrador, manifestarle los problemas como los percibimos y la forma en que nos afectan. No se trata de quedar bien con él, queremos ayudar desde esta trinchera, por lo que habrá proposiciones difíciles de las que no siempre estaremos de acuerdo unánimemente, pero las expondremos con mucho respeto, y otras tantas que las vamos aplaudir con beneplácito, siempre hablando con la verdad aunque ésta incomode.

