Unámonos por un México mejor

Sin duda nos pone los pelos de punta que el Senador Napoleón González Urrutia, siendo líder sindical minero ‒herencia de su propio padre‒, se atreve a decir que “los empresarios abusamos de nuestros trabajadores”, una declaración que lo único que provoca es dividir aún más las clases sociales. Los obreros que están mal es por haber tenido líderes sindicales como Urrutia, quienes se han enriquecido en vez de representar a sus trabajadores en negociaciones constructivas para ambas partes.

Considero que no debemos darle entrada a los discursos que polarizan y enfrentan a la clase obrera con el empresario. Si queremos generar riqueza debemos estar unidos y entender qué papel le toca a cada uno. Realmente no tendrían por qué existir los sindicatos hoy en día donde todas las redes sociales tienen el poder de comunicar a la sociedad cualquier situación de abuso para que se actué si esto fuera necesario. Nosotros sí cuidamos a los buenos trabajadores.

Senador Urrutia: “en este acuerdo que aprobaron y que ya no obliga a las empresas a tener un sindicato, nos preocupa cómo van a utilizarlo ustedes”. No vemos que las tendencias de los sindicalistas sean constructivas, al grado que ¿una empresa podría tener mas de cuatro sindicatos en aras del bien común, sintiéndose estos los dueños, obligándonos a cerrar nuestras empresas para ponerlas en otros países o expropiarlas?

No queremos un país en que el gobierno sea dueño de todas las fábricas y empresas porque entonces estaríamos listos para desaparecer del mundo globalizado de los negocios. Solamente la iniciativa privada pone atención a sus empresas porque nadie va a regalarle dinero, el empresario es el único que arriesga, que crea riqueza a pesar de su gobierno, así que ya basta de discursos como éste, del Senador Urrutia, a través del cual se busca cambiar la percepción que tienen hoy los trabajadores. No señor, eso no suma, ni mucho menos vale.

Andrés Manuel López Obrador no tiene por qué esperar al 1º de diciembre, ya no necesita estar en campaña. Él y su equipo deben analizar y observar cómo empleados valiosos y con talento dentro de los organismos gubernamentales, se encuentran adelantando su jubilación para no poner en riesgo sus ingresos.

Sabemos que la deuda de México es muy alta y que el pago de intereses que corresponde a los mexicanos es mayor que lo que nos cuesta todo el sector salud, también sabemos que a lo largo de este sexenio gastaron más de lo aprobado en los presupuestos establecidos y, además, que en el 2016 obtuvieron ingresos por arriba de lo presupuestado, de los cuáles no sabemos dónde están, aunque eso no quiere decir que nos encontremos en bancarrota, el dinero está comprometido y ése es justo el problema. ¿Cómo va a cumplirse lo que el próximo gobierno está ofreciendo, comprometiendo ahora otros 10,000 millones de pesos para la reconstrucción de vivienda dañada por los sismos?

No podemos culpar al Banco de México cuando su único mandato es cuidar la inflación y que tengamos una política financiera sana. La responsabilidad está en la Secretaría de Hacienda y los que deciden en qué se gasta el dinero. Hoy vemos que ya están pactados los intereses de la deuda mexicana, junto con los compromisos que llevaron a la presidencia a Andrés Manuel López Obrador, tal como no incrementar los impuestos. Pero ¿de dónde saldrá el dinero? ¿Habrá más deuda e inflación como los pasados gobiernos mexicanos populistas de Echeverría y López Portillo?

Andrés Manuel López Obrador: “los mexicanos tenemos que confiar en ti , ya no nos queda otra, si te va bien a ti le va bien a México, por favor, deja que te ayudemos”. No es posible que en el Senado y en la Cámara de Diputados se estén expresando de una manera que hace vernos mal al empresariado, y lo único que ocasionan es una división entre quienes creamos los empleos contra los que no hacen ni arriesgarán nada para generarlos.

Tan sólo hay que ver cómo los diputados toman la tribuna cuando son ellos los que dominan la Cámara, seguramente se les olvida que ya tienen el poder. Me gustaría que la manera de actuar de los morenistas fuera realmente empezando con el PERDÓN y ver de aquí para adelante cómo construimos un México mejor donde todos tengamos las posibilidades de crecer para poder generar los empleos que nuestro país necesita. Por eso la importancia de generar confianza en todos aquellos que tienen la posibilidad de invertir en nuestro país.

El contenido presentado en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente representa la opinión del grupo editorial de El Semanario Sin Límites.