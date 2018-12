La reducción de salarios y futuras consecuencias

Considero que el salario que se asignó el presidente de la República no es el indicado, porque dada la responsabilidad que tiene con todos los mexicanos, es para que recibiera un sueldo de $300,000.00 MN mensuales, y con ello pueda ahorrar el día de mañana cuando tenga 71 años y sea desempleado, garantizando su estabilidad económica ya que no tendrá una pensión.

Si realmente se quiere rodear de gente preparada y con experiencia, estamos hablando de una inversión; porque esa gente que se ha preparado en buenas escuelas y en algunos casos en el extranjero, quiere que sus hijos lo hagan de la misma manera para que ellos también sean exitosos. Por otra parte, el gobierno no tiene la capacidad de darles un lugar en las universidades públicas, viéndose obligados a pagar universidades privadas que cuestan en promedio $20,000.00 MN mensuales, y si tienen más de un hijo, pues hagamos cuentas. Normalmente alguien que ha ganado un salario y no ha tenido la fortuna de tener una casa propia, paga la renta de una casa modesta que está alrededor de $ 30,000.00 y $40,000.00 MN mensuales. Si a esto le sumamos alimentación, médicos y medicinas, etc., padre y madre se ven obligados a trabajar dejando a los hijos solos o encargados para cubrir esas necesidades, cuando el mejor ejemplo en casa es el de los padres.

Me queda claro que con el nivel salarial que pretende el nuevo gobierno, muchas personas se verán obligadas a tener que buscar incentivos extras para no tener que sacrificar las necesidades de sus familias. Los que aceptarán salarios inferiores a los que tienen, es gente que no cuenta con otra opción porque saben que no hay oportunidad de trabajo en otras partes.

El éxito de cualquier empresa está en la calidad de la gente que trabaja para ellos, que tiene la preparación adecuada y la experiencia que no se aprende en las escuelas, no fijándose en los ingresos de quienes los rodean.

Es indigno querer que los ricos sean pobres en lugar de pensar cómo hacer que los pobres sean ricos; faltarle al respeto al poder judicial, que es parte del equilibrio de cualquier país; generar incertidumbre en las calificadoras internacionales que nos clasifican negativamente, que nos incrementan los intereses de la deuda externa haciendo así más pobres a los pobres, ya que cada 1% de incremento de intereses son 90 mil millones de pesos más a lo que hoy estamos pagando.

Tenemos que rodearnos y mantener unidos a los mejores capitanes del barco para ir por buen rumbo y que éste no se hunda.

