¿Cómo ser agradable? (Segunda Parte)

Continuamos con la segunda entrega sobre el reto fundamental de “Ser Agradable” en nuestras relaciones interpersonales. Un comportamiento que resulta importante, no sólo por el efecto positivo que genera en los demás, sino por el resultado que genera hacia nosotros mismos, al modelar un ambiente cordial y constructivo en nuestro entrono de vida.

Así, recapitulando lo señalado en la primera entrega, “¿Cómo ser agradable? (Primera Parte)”, hemos tratado desde la perspectiva de la inteligencia emocional, la importancia de: Hacer preguntas; Poner A un Lado los Celulares; Ser Genuino; No Juzgar; No Buscar Atención; y Ser Consistentes.

En adición a lo anterior, tratemos brevemente otros ocho comportamientos que, si los asimilamos poco a poco a la conducta, seguramente mejorarán las relaciones interpersonales y con ello nuestro bienestar, así lo afirman los más recientes estudios de la Sociedad Mexicana de Estudios de Calidad de Vida.

Utiliza lenguaje corporal positivo

Es importante que sepas que el lenguaje no verbal transmite al menos el setenta por ciento del mensaje. Esto ocurre a través de gestos, apariencia, postura, mirada y expresión. Por lo que ser consciente de su importancia (y asegurarse de que son positivos) atraerá a la gente a usted como abejas a las flores.

Usar un tono entusiasta, descruzar brazos y piernas, mantener contacto visual e inclinarse hacia la persona con quien está hablando son algunas formas de lenguaje corporal positivo que las personas de alta Inteligencia Emocional utilizan para atraer a otros. Por todo ello el lenguaje corporal positivo puede hacer toda la diferencia en una conversación.

No olvides que la forma en que dices algo puede ser más importante que lo que dices.

Deja una fuerte primera impresión

Las investigaciones de la Sociedad Mexicana de Estudios de Calidad de Vida muestran que la mayoría de la gente decide si les gustas o no en los primeros siete segundos de conocerte. Luego pasan el resto de la conversación justificando internamente su reacción inicial. Esto puede sonar aterrador, pero al conocer esto se puede aprovechar para hacer enormes ganancias en su simpatía. Las primeras impresiones están ligadas íntimamente al lenguaje corporal positivo. Una postura fuerte, un firme apretón de manos, sonriendo y abriendo sus hombros a la persona con la que está hablando ayudará a asegurar que su primera impresión sea buena.

Saluda a las personas por su nombre

No existe una palabra más hermosa para las personas que su propio nombre. Su nombre es parte esencial de su identidad, y se siente estupendo cuando la gente lo usa. Las personas agradables se aseguran de usar los nombres de los demás cada vez que los vean. No debes usar el nombre de alguien sólo cuando lo saludas. Las investigaciones de la Sociedad Mexicana de Estudios de Calidad de Vida demuestran que las personas se sienten validadas cuando la persona con la que hablan se refiere a ellas por su nombre durante una conversación.

Si eres genial con caras, pero tienes problemas con los nombres, diviértete con ello y haz de recordar los nombres de las personas un ejercicio cerebral. Cuando encuentres a alguien, no tengas miedo de preguntarle su nombre una segunda vez si lo olvidas justo después de escucharlo. Tendrás que mantener su nombre a mano para la próxima vez que la veas.

Sonríe

La gente naturalmente (e inconscientemente) refleja el lenguaje corporal de la persona con la que está hablando. Si quieres agradarle a la gente, sonríe con ellos durante una conversación y ellos inconscientemente devolverán el favor y se sentirán bien como resultado. Está demostrado científicamente que el sólo gesto de sonreír, aunque no haya un motivo evidente, genera una reacción bioquímica que favorece la salud y la sensación de bienestar de quien la práctica.

No te quejes

Tenga cuidado de evitar compartir problemas personales y confesiones con demasiada rapidez, ya que esto le llevará a la etiqueta de quejumbroso. Las personas ya tienen demasiado con qué lidiar con sus propias vidas, no ponga en ellas la sobrecarga adicional de sus propias penas. Las personas agradables fundamentalmente escuchan a su interlocutor, y si a eso adiciona una mirada comprensiva y una sonrisa, créame habrá hecho suficiente.

Haz contacto físico

Cuando tocas a alguien durante una conversación, se libera oxitocina en su cerebro, un neurotransmisor que hace que su cerebro le asocie con confianza y otros sentimientos positivos. Un simple contacto en el hombro, un abrazo, o un amistoso apretón de manos es todo lo que se necesita para liberar oxitocina. Por supuesto, tienes que tocar a la persona adecuada de la manera correcta para liberar oxitocina, ya que un contacto no deseado o inapropiado tiene el efecto opuesto. Sólo recuerda, las relaciones se construyen no sólo con palabras, sino también con los sentimientos generales sobre los demás. Tocar a alguien apropiadamente es una gran manera de mostrarle consideración. Y ojo, no olvide el contexto cultural.

Balancee pasión y diversión

La gente se acerca a los apasionados. Sin embargo, las personas agradables equilibran su pasión con la capacidad de divertirse. En el trabajo hay que ser serios, pero amistosos. Minimizar la charla y el chisme y en su lugar centrarse en tener interacciones significativas con los compañeros de trabajo. Hay que recordar lo que les dijiste ayer o la semana pasada, lo que demuestra que son tan importantes para ti como lo es su trabajo.

Integrándolo todo

Las personas agradables son invaluables y únicas. Estas personas construyen redes con facilidad, promueven la armonía en el lugar de trabajo, sacan lo mejor de todo el mundo a su alrededor, y en general parecen tener más diversión.

¡Añada estas habilidades a su repertorio y mire cómo ser agradable le permitirá Vivir con Sentido!

El contenido presentado en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente representa la opinión del grupo editorial de El Semanario Sin Límites.