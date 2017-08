Empleos a distancia, mejores empleos

El lugar donde trabajamos es, junto con el hogar, el espacio donde pasamos una importante proporción de nuestras vidas. Por ello es significativo ocuparnos no sólo en generar empleos, sino que los empleos que generemos sean cada vez mejores. Las autoridades parecen tener claro la imperiosa necesidad de generar empleos en México, y la importancia que tiene que estos empleos sean formales para darle acceso a los ciudadanos a las prestaciones sociales, en especial a los servicios de salud, de pensiones/jubilaciones y de créditos a la vivienda y al consumo.

Por ello es seguro que el tema empleo figure en el debate electoral que se avecina en la contienda por la próxima administración federal 2018-2024; pero ¿nos hablarán de cuáles son sus propuestas para mejorar la calidad de los empleos a los que tenemos acceso en México? No lo creo. Por ello es importante introducir al debate la calidad de los satisfactores que buscamos, no sólo la suficiencia de los mismos. Cobertura universal de salud sí, pero ¿qué hay de la cálida de los servicios prestados?; cientos de kilómetros más de carreteras en el país, pero ¿cuál es la calidad y seguridad de las mismas?; más muchachos en las aulas, pero ¿cómo va la calidad de la educación que impartimos?

Vayamos por partes. Hablemos del trabajo. ¿Estamos generando el tipo de empleos que necesitamos? Y ¿cómo podemos mejorar realistamente los empleos que estamos creando?

El trabajo a distancia

Al día de hoy, no es ningún secreto que el trabajo a distancia ha sido reportado como más productivo que tomar una posición típica en la oficina … pero ¿qué pasa con la calidad de estos empleos? ¿Es el trabajo a distancia mejor en términos de bienestar? Éste es el último debate sobre la mesa, y deberíamos reflexionar sobre si esta medida puede ser una solución a nuestras necesidades de incremento de la productividad y el bienestar en el ámbito laboral de nuestro país.

Mientras que las nuevas estadísticas vienen cada día, hay bastantes factores que ya están contribuyendo al argumento de que el trabajo a distancia es más benéfico para los seres humanos que trasladarse y trabajar desde una oficina. Al disminuir los traslados dormimos más, y tenemos más tiempo personal para familia y amigos, entre otros beneficios.

Aquí tenemos lo que los números nos están diciendo hasta ahora sobre el trabajo a distancia.

1. El trabajo a distancia reduce el desplazamiento

Mientras que eliminar el desplazamiento diario al trabajo puede parecer más un factor de comodidad que cualquier otra cosa, podría realmente estar contribuyendo al bienestar del trabajador. De acuerdo a un estudio sobre la movilidad de la fuerza laboral en México realizado por la firma Regus, el promedio de desplazamiento al lugar de trabajo es de 33 minutos, aunque el 28% de los trabajadores mexicanos tiene que viajar más de 45 minutos sólo de ida. Sin embargo, el tiempo que se emplea en traslado al lugar de trabajo no es tan problemático como la experiencia de viaje en sí misma, que resulta ser traumática, estresante y agotadora, disminuyendo las capacidades para que el trabajador cumpla a cabalidad sus tareas al llegar al centro de empleo.

Entonces, ¿por qué es esto un gran problema? Una encuesta de Gallup revela que los viajes más largos se correlacionan con problemas más recurrentes del cuello y la espalda. Y el problema no se detiene allí. Aquellos que tienen largos traslados también son más propensos a haber sido diagnosticados con colesterol alto y obesidad, dos factores ciertamente desfavorables al bienestar de los trabajadores.

2. Trabajadores remotos comen y duermen mejor

No se puede negar que una dieta saludable y una cuota amplia de sueño contribuyen de maravillas en la mejora de la salud. Bueno, como resultado, los trabajadores a distancia están haciendo eso mejor que sus contrapartes en la oficina. CoSo Cloud, el proveedor de soluciones de nube para Adobe Connect, encontró en un estudio reciente que 42% de los trabajadores remotos reportaron comer más sano que cuando trabajaban desde un entorno de oficina tradicional. Para avanzar en el argumento de que los trabajadores a distancia viven vidas más saludables, el mismo estudio encontró que 45% de los trabajadores de este perfil duermen más.

3. Los trabajadores remotos hacen más ejercicio físico

Cuando usted no tiene que ir a la oficina para obtener su cheque de pago, ¿realmente tiene que levantarse en absoluto? Esa es la idea de muchos trabajadores presenciales que ven el teletrabajo como una excusa para que los empleados permanezcan en pijama todo el día y nunca abandonen su cama. ¿Pero adivina qué? Están equivocados. La mencionada encuesta de CoSo Cloud informó que 35% de los trabajadores a distancia hacen más ejercicio físico que cuando trabajaban en una oficina. No nos sorprendió. Después de todo, cuando disminuyes los traslados puedes tomar esas clases de yoga de medio día que siempre has soñado con tomar, ¿por qué no desear ejercitarse más?

4. El trabajo a distancia reduce el riesgo de enfermarse

¿Cuántos compañeros de trabajo conoces que se aparecerían en el trabajo, aunque estuvieran al borde de enfermar? En la fuerza de trabajo de hoy, probablemente unos cuantos. Mientras que esto puede parecer una fuerte ética de trabajo, también aumenta la probabilidad de traer gérmenes a la oficina. Una encuesta realizada por Wakefield Research encontró que el 69% de los trabajadores no toman días de enfermedad, incluso cuando están enfermos; y 62% de los empleados ha ido a trabajar enfermos. ¿Alguna vez te contagiaste de un resfriado por culpa de un compañero de oficina? Sí, eso no sucede con el trabajo a distancia.

5. Los trabajadores a distancia se estresan menos

El estrés puede surgir de una serie de factores, y también puede causar estragos en el cuerpo, la mente y la vida útil general de un ser humano si se convierte en extremo. En pocas palabras, privarse del sueño como consecuencia del estrés no es algo saludable. PGi, proveedor líder mundial de software y servicios de colaboración, reveló que el 82% de los trabajadores a distancia reportó niveles de estrés más bajos según su estudio. Tiene sentido para nosotros. Es increíble la cantidad de estrés que se desliza fuera de los hombros cuando alguien no está constantemente mirando por encima de ellos, ¿verdad?

¿Así que el trabajo a distancia es bueno para la calidad de vida? Bueno, ahora has leído las estadísticas y los números no mienten. Si esto aún no te convence, o crees que esto no es para México y nuestra cultura, te invito a ver el siguiente video de el Mtro. Luis Ceballos que comparte con nosotros los ejemplos de Tele-trabajo en México más viables para las empresas y corporativos.

¿No crees que deberíamos pedirles a nuestros candidatos sus propuestas para mejorar la calidad de nuestros empleos y sus ideas sobre un uso más extendido del trabajo a distancia como respuesta a nuestras necesidades de incremento de la productividad y bienestar?

En la Sociedad Mexicana de Estudios de Calidad de Vida estamos seguros que una visión más amplia en nuestras políticas públicas que incorpore el objetivo de mejorar nuestros niveles de bienestar integral nos podría permitir… Vivir con Sentido.

El contenido presentado en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente representa la opinión del grupo editorial de El Semanario Sin Límites.