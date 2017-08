La modernización del TLCAN, Round 1

Del 16 al 20 de agosto pasados en Washington, D.C., se dio la Primera Ronda de Negociaciones para modernizar el TLCAN; algunos medios de comunicación hablan de fracaso o que no se llegó a ningún acuerdo; mientras que otros más cautelosos la tiñeron de fortuita y productiva; tal es el caso de la declaración trilateral, en donde se habla de las fechas en que se reunirán nuevamente: (…) se reunirán de nuevo en México para una segunda ronda de negociación del 1 al 5 de septiembre. (…) Las negociaciones seguirán a un ritmo acelerado, continuarán en Canadá a finales de septiembre y regresarán a Estados Unidos en octubre, con rondas adicionales planeadas para el resto del año. (Comunicado de prensa de la SE).

Sin embargo, se omite señalar los temas que se abordaron y sobre los cuales no hubo acuerdo alguno, extraoficialmente se dice que se abordó el acceso a mercados, las reglas de origen, la propuesta de exclusión del capítulo de solución de controversias; y que se discutirán en las subsecuentes reuniones el comercio electrónico, corrupción y transparencia, entre otros.

Mediáticamente se habló de la postura de la delegación de Canadá (de los sindicatos, propiamente) en cuanto al tema de los bajos salarios en México y que están provocando tanto que la mano de obra mexicana emigre, así como la exportación de procesos productivos. Sin embargo, no olvidemos que actualmente se cree que el salario (bajo) está ligado con la competitividad y atracción de inversiones.

Se dice muchas cosas de lo que se trató y lo que se omitió, lo que sí es una constante es el desconocimiento, alcance y repercusiones económicas de esta modernización, de darse, del TLCAN. Se conoce o se sabe muy poco de que existe una consulta que está haciendo el Senado de la República respecto al tema, son 6 preguntas que a continuación les presento, con mi propuesta de respuesta.

La primera es ¿Cuáles deben ser las prioridades de México en la modernización del TLCAN? La prioridad sería fomentar la esfera productiva nacional, impulsando tanto la producción, como la distribución de productos nacionales. Impulsar internacionalmente la iniciativa de la marca “Hecho en México”, logrando que no se quede en un eslogan más.

¿Qué temas que no estén incluidos en el texto original del TLCAN deben ser integrados al mismo? Es, la segunda pregunta; y lo que no está incluido es el tema de la libre movilidad de los factores, y por ende la igualación de los ingresos. Asimismo, se debe de contemplar fases sucesivas de integración económica y no sólo comercial.

¿Qué áreas del TLCAN deben ser mejoradas o actualizadas?, es la tercera pregunta, y debe ser mejorado la solución de controversias, a la par de la OMC; e indudablemente se debe actualizar lo referente al comercio electrónico.

¿Qué sectores de la economía deben contar con mayores apoyos de parte del gobierno ante la modernización del TLCAN? La cuarta pregunta, evidencia que sino todos, casi todos los sectores deberían ser apoyados. De inicio el sector agrícola; se debe garantizar la soberanía alimentaria. En el tema de la salud, se debe consolidar una industria nacional, fuerte y no supeditada a la gran industria internacional.

La quinta pregunta se plantea ¿Cómo debe abordarse la movilidad laboral, los salarios y la protección al medio ambiente en la negociación? Debe abordarse con un gran compromiso, de que la movilidad se dé por elección y no por necesidad, como es hasta ahora. Los salarios deben ser competitivos en el área comercial; y ante el desinterés por los temas ambientales por parte de Estados Unidos, se debe proteger los recursos naturales del país.

Finalmente, te dan la opción de si Desea hacer algún comentario o recomendación especifica respecto a: (y se mencionan varios temas). Dejo el link de la misma, con la idea de que puedan hacer valer su opinión.

http://www.consultatlcan.senado.gob.mx/formulario.php

Aunque desconozco si se siguen aceptando las encuestas, al existir ya un documento en el que se presentan resultados de la misma.

http://www.consultatlcan.senado.gob.mx/docs/final.pdf

En ese documento se habla de un total de 204 formularios recibidos; indudablemente se agradece a esos 204 mexicanos que se tomaron el tiempo de expresar su opinión. Sin embargo, estadísticamente no es representativa, la muestra, de una poblacional de más de 130 millones de habitantes en el territorio nacional, más los millones que se encuentran en cualquiera de los otros dos socios comerciales; es a ellos a quien más les afecta esta situación y a quienes se le debe preguntar.

No dudo de la capacidad de negociación de la delegación mexicana en este proceso; sin embargo, debe existir un mecanismo de inclusión del sentir de todos y cada uno de los mexicanos. Aunque desafortunadamente no creo que lleguen a tomarnos en cuenta; y en verdad, ojalá, llegue a equivocarme.

El contenido presentado en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente representa la opinión del grupo editorial de El Semanario Sin Límites.