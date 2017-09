Lo que vivimos la semana pasada los mexicanos afectados por el sismo, no es un tema menor y pasará mucho tiempo en que logremos retomar, de alguna manera, la tranquilidad del día a día. Basta decir que la alarma sísmica será un cuchillo de doble filo, por un lado, cumpliendo con su objetivo de prevenirnos, y por el otro, regresarnos esa sensación de miedo y pánico que nos está provocando, al grado que el pasado sábado 23 de septiembre dos personas sufrieron un infarto tras no saber qué hacer ante el sonido en los altoparlantes, y una persona más se aventó de un segundo piso, y tuvo fractura en sus dos piernas.

Ante esta situación, muchas instituciones de salud están brindando asesoría psicológica por el efecto postraumático, conciliar el sueño no es y no será fácil o sencillo. A nivel personal todos de alguna manera lograremos sobreponernos, y los que perdieron todo, cuenten con que nos organizaremos para no dejarlos solos. Presionaremos a las autoridades a que hagan algo con el dinero de nuestros impuestos.

Aunque será la inseguridad la que hará que dejemos de lado el miedo a un temblor, y nos regresará al día a día de esta gran urbe. No duden que empezaremos una lenta reconstrucción nacional, en donde la participación, espero y anhelo, no se límite a un simple voto. Se debe acabar el financiamiento de los partidos con el dinero público. Deben encontrar mecanismos de financiamiento distinto o campañas a través de redes sociales, pero no debe existir monto alguno destinado a los partidos políticos mientras no están construidas todas las casas de todos aquellos que lo perdieron todo.

Cero presupuesto a los partidos, bastante ganan con los puestos que obtienen como para todavía financiarles que lleguen a los mismos. Si la reforma electoral permite que se otorgue el financiamiento privado, deberá establecer los mecanismos de trasparencia para evitar mal uso o destinos dudosos. Indudablemente es necesario dejar de financiar a los partidos políticos, y no para esta elección, sino de manera permanente. Si van a gastar en despensas para comprar votos, que les cueste de sus bolsillos, y no del erario público como lo es hasta ahora.

No debe de haber ningún anuncio el siguiente año en las calles o en las bardas de los partidos políticos, sería un gran insulto a la memoria de todos aquellos que perdieron la vida. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, debe frenar sus aspiraciones políticas y acabar su mandato, y realmente ayudar a todos y cada uno de los afectados. De lo contrario, él mismo estaría cavando su tumba política. Nadie, al menos eso creo, votaría por él sabiendo que deja el cargo cuando más se necesita que realmente haga algo. Sería un costo político muy alto que espero valore. Realmente no me interesa sus aspiraciones políticas, él está en un puesto por el cual debe responder a la ciudadanía con acciones no con palabras. Justo está pegada la propaganda de su quinto informe de gobierno; espero con ansias su sexto (y último) informe en donde demuestre qué hizo para ayudar a todos los afectados.

Sé que como en estos días pasados, no podemos esperar mucho de la clase política de este país, a ellos sólo les interesa el voto y no realmente la integridad de las personas. Ese juego de declaraciones en el que se han metido, de que sí o no puede destinarse 25%, 50% o el porcentaje que sea. Lo que les debería de quedar muy claro es que tal dinero nos pertenece a los ciudadanos, y no queremos que se gaste en las elecciones, sino se destine íntegramente a los que perdieron todo. No se trata de firmar una petición en una página (ojalá eso funcione), se trata de organizarnos. A título personal buscaré a especialistas en el tema para ir construyendo las propuestas que deban presentarse a las estancias correspondientes y logremos hacer las cosas de otra manera.

Esas miles de manos que han ayudado a remover los escombros, es momento que vuelvan a moverse y remover a la clase política, o al menos que hagan su función primordial, servir al pueblo. Quedo demostrado que serán los jóvenes los que tomen las riendas de este país, en ellos hay que confiar, en ellos hay centrar esta reconstrucción nacional que empezó el pasado 19 de septiembre de 2017.

Es ahora o nunca que sobre los escombros que dejó el sismo del ya doblemente histórico 19 de septiembre, lograremos crear los cimientos de una sociedad más justa e incluyente, ya no es algo utópico, todos lo vivimos y todos lo podemos hacer realidad. Toca cuidarnos nosotros mismos, honrar a los que se fueron, ayudar a los que lo perdieron todo. ¡Que así sea!

El contenido presentado en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente representa la opinión del grupo editorial de El Semanario Sin Límites.