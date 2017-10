Vamos iniciando octubre de 2017 y ya huele mucho a 2018; y no lo digo por todo lo que venden ya en los súper mercados que aluden a las fiestas decembrinas, sino a los movimientos de los partidos políticos que se están dando en el país, me atrevería a llamarlo como oportunismo político.

Estamos a nada, espero equivocarme, de estar saturados de promesas de campaña, de carteles con sonrisas igual de falsas de quienes posan. Digo que espero equivocarme, porque en verdad me gustaría que no se destinara ni un peso a las campañas, mientras que el último afectado por el sismo de 19 de septiembre tenga su hogar reconstruido o un techo digno en donde vivir, pero “digno” con una connotación diferente al del salario mínimo, el cual también se supone que es digno y desafortunademente además de bajo, está severamente castigado por la inflación.

Los políticos le apuestan a la poca memoria a corto plazo de los mexicanos, para que en algunos meses entren en su dinámica de prometer a distra y siniestra, en cambio del voto de cada uno de nosotros; dudo honestamente que alguien que vivió el sismo se olvide de la postura de los partidos políticos en los días críticos que se vivieron tras el sismo. Brillaron por su ausencia y sólo hicieron planteamientos oportunistas.

Su ausencia se reflejará en la poca participación en las urnas, y desafortunadamente serán los partidos que recurren a prácticas de compra de votos o coacción del mismo por tal o cual programa social, los que obtengan una mayoría, aunque no representativa, si suficiente dentro del actual esquema político de este país.

Nuestro papel como potenciales votantes, no es el de vender o dar nuestro voto a tal o cual candidato, sino de crear mecanismos de representación más allá del voto mismo. Es ahí donde, creo que los políticos se deben de poner a la altura de la situación. Ellos más que nadie (y las encuestan que pagan) se deben dar cuenta que existe un gran desgaste y hasta hartazgo por sus prácticas, y un cambio de estretegia si deben tener. Aunque realmente lo dudo, por algo son partidos políticos, y por ende justifican su forma de actuar en las leyes que ellos mismos impulsan.

De inicio, el flamante Jefe de Gobierno debe realmente hacer algo por los que lo perdieron todo, asesorarlos ante las inmobiliarias, apoyarlos no con su dinero, sino con el dinero de nuestros impuestos. Sin embargo, resulta hasta irónico que se hable de que se cayó el sistema de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), propiamente la parte para conocer el estado en cada uno de los inmuebles colapsados y las constructoras relacionadas a los mismos. Una casualidad terriblemente creíble. Recientemente leí una nota de Rocío González Alvarado al respecto (http://www.jornada.unam.mx/2017/09/29/politica/006n1pol).

Creer que fue algo a consecuencia del sismo, conociendo el nivel de corrupción de los políticos, es impensable. Ojalá al menos en este punto me equivoque y no sea así. Decía que el Jefe de Gobierno nos debe de entregar cuentas claras de lo que esta haciendo para apoyar a los que más lo necesitan en este momento. Sus aspiraciones presidenciales deben quedar en segundo plano, mientras siga habiendo afectados, y hasta que no se logre reconstruir todo lo que se perdio.

Huele a 2018, y huele a olvido. El meternos al día a día a nuestros quehaceres, hace suponer que al final y muy probablemente los políticos se saldrán con la suya y se meteran (como si nada) en su proceso electoral. Mediáticamente hablando, se ha dejado de hablar del tema, se diluye en el día a día esa solidaridad espontánea que vivimos.

Para algunos, los realmente afectados, les será imposible tan siquiera pensar en un 2018 tan electoral, que tenemos a la vuelta de la esquina, debemos lograr que la solidaridad no se olvide, debemos lograr organizarnos para hacer mejor las cosas. Ellos (los políticos) dependen de nosotros y no al revés. La solidaridad no es una simple palabra, se convirtió en un verbo (de acción) y debemos conjugarlo, en 2018, a nuestro favor.

Indudablemente los hechos trágicos tras el sismo tienen nombre de los responsables que no hicieron bien su trabajo al autorizar todo tipo de obras o hacerse de la vista gorda. En este sentido es claro que la corrupción mata y desafortunadamente nunca sabremos las causas políticas que logran que el sismo cobrara dicha magnitud.

2018 es un año de retos y un año en el que podemos nuevamente cambiar la historia. Toca escribirla nosotros mismos con nuestra fuerza y basados en nuestras necesidades reales. Sí, huele a 2018, y a olvido gubernamental, pero también se logra respirar un ligero aire de solidaridad y libertad.

El contenido presentado en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente representa la opinión del grupo editorial de El Semanario Sin Límites.