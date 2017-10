El ABC de la Corrupción

La definición de Corrupción de acuerdo a La Real Academia Española, contempla 5 puntos, de los cuales resaltan 4 de ellos por sus connotaciones: 1. Acción y efecto de corromper o corromperse; 2. Alteración o vicio en un libro o escrito; 3. Vicio o abuso introducido en las cosas no materiales. Corrupción de costumbres, de voces; 4. En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores.

En este sentido, justo la semana pasada escribía que de conformidad con el estudio realizado en el “Informe anual sobre el Clima de Negocios en el Mundo 2017”, México es por tercer año consecutivo uno de los países más corruptos, y ya es el número uno en América Latina.

Tenemos una cultura generalizada de la corrupción y esto es así por la impunidad en que se quedan los casos que llegan a ser públicos, que no es justificación pero así es.

En días recientes y dentro del foro Impulsando a México. La fortaleza de sus instituciones, el titular del Poder Ejecutivo Federal, el presidente Enrique Peña Nieto, hizo alusión de que la sociedad mexicana “echa la culpa de todo a la corrupción”. Minimizando realmente lo que pasa en el país o más bien dejando de lado el impacto que tiene en la sociedad, y apelando a la poca memoria a largo plazo de los mexicanos. El presidente, hizo mención a ejemplos como de socavones (“que pasan en todo el mundo”, mencionó) y llegó a ironizar que hasta atrás de un accidente se alude a la corrupción como causa de todo; y pues es cierto, es tan parte de nuestra cultura, nos es tan normal que ya ni sabemos diferenciarla.

La cobertura mediática influye mucho para minimizar el efecto de la corrupción en México; mientras esa noticia está presente en todos los medios, y en un par de semanas se deja de lado, como finalmente no pasa nada ni se castiga, simplemente deja de ser relevante y causa desinterés o apatía si llega a pasar de nuevo.

Pensar que todo lo que pasa tiene alguna connotación atrás de corrupción no debería sorprender al titular del Ejecutivo Federal y por el contrario debería estar trabajando en erradicar realmente esa imagen o “cultura” en la sociedad.

Es inaudito pensar que el personaje que fue propuesto por el Gobierno para ocupar el puesto de Fiscal General, este inmiscuido en un tema de corrupción, como fue el registro de su auto (ferrari) en el Estado de Morelos para no pagar tenencia sobre el mismo, y que sólo diga que fue un error administrativo lo que estaba atrás de todo el asunto. Minimozar a ese grado los actos de corrupción, hace que sean actos a seguir, fomentándolos.

La investigación sobre el tema de la Casa Blanca, también tuvo un uso mediático y se apostó al olvido colectivo; uno que otro seguimos en espera de que se aclare el conflicto de intereses que representa dicho tema. De igual forma, el tema de los procesos que se les han abierto a los ex-gobernadores, el socavón en el Paso Express en Cuernavaca, las anomalías en los contratos de OHL, o de Odebrecht. Todos y a cada uno representa temas abiertamente olvidados pero que sin embrago, son actos de corrupción.

A título personal considero que la corrupción es el freno de mano que le ponemos al crecimiento económico, a ella le achaco el nivel de polarización del ingreso y su mala distribución. Asimismo, a la imposición de un modelo económico, sin pies ni cabeza, al que le confiamos el quehacer nacional, y del cual esperamos resultados desde hace más de treinta años.

Cada uno de los puntos en que se define a la corrupción, la hemos vivido en México, en cada uno de los niveles de gobierno y en todas las esferas de la sociedad. Irónicamente podríamos ser un gran caso de estudio sobre el tema a nivel mundial. Es lamentable que la corrupción sea como el maíz en nuestra alimentación, pero en el día a día nacional, y no se diga a nivel político.

Hablamos de corrupción, pero también es necesario hablar de lo que se hará al respecto; indudablemente el hartazgo o la ironía no sirven de nada, y la impunidad mucho menos. No reconocerla, no ayuda en nada. Ayudaría el que la reconociéramos, pero que políticamente es muy dificil de que eso pase, no creo que a ningún gobierno la reconozca abiertamente, la denunciarán pero no la reconocerán. ¡Ah! Eso sí, no dudo que en las campañas políticas del próximo año, todos y cada uno de los candidatos estarán asegurando que combatirán la corrupción abiertamente. Ojalá así sea, pero no creo que eso vaya a pasar realmente.

El contenido presentado en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente representa la opinión del grupo editorial de El Semanario Sin Límites.