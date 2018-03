Las energías renovables para México. Round 1

Hablar de energía renovable es hacer alusión en primer lugar al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, mismo que la analiza desde varios tópicos. Para hablar de ellos hay que entenderlos, tales como: agua; aire; biodiversidad; cambio climático; desastres y conflictos; economía verde; ecosistemas; educación y capacitación; eficiencia de recursos; energía; gobernanza ambiental; igualdad de género; industria extractiva; medio ambiente bajo revisión; objetivos de Desarrollo Sostenible; océanos y mares; productos químicos y desechos; tecnología; y transporte.

En esta colaboración lo que haré es explicarlos, resaltando sus actuales desafíos en los distintos temas y tratando de entender qué avances se tiene en México, desde el punto de vista cultural. En este Round 1, veremos cómo vamos, si ganando o perdiendo en los distintos tópicos.

Agua y su gran desafío: “El agua es fundamental para la vida en nuestro planeta, pero este precioso recurso es cada vez más demandado y amenazado.” En México se avanza en la llamada privatización del recurso, que sean las empresas privadas que logren hacer más competitivo este mercado. Los resultados de dinámicas así son conocidos por todos.

Aire en donde el desafío consiste en que “La contaminación del aire causa 1 de cada 9 muertes. Es el riesgo de salud ambiental más importante de nuestro tiempo.” La Ciudad de México es una de las ciudades más contaminadas, no se trata de sacar de la circulación a los autos con las verificaciones, sino de realmente promover un cambio de parque vehicular desde el Gobierno; es decir, que se otorgue el financiamiento, porque con los intereses de los bancos y los costos de las agencias, se hace de carácter futurista poder tener en circulación autos eléctricos. ¡Ah, sin contar que no contamos con la infraestructura para algo así!

Biodiversidad, en donde el desafío que “(…) puede generar muchos beneficios, pero existe la preocupación de que también podría causar impactos adversos sobre la biodiversidad y la salud humana.” El tema más preocupante, en este sentido, es la producción y la etiquetación de productos transgénicos; como consumidores tenemos el derecho de saber qué compramos.

Cambio climático, uno de los desafíos más latentes es que “incluso con los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París, las temperaturas globales aún podrían aumentar hasta 3.4 ° C este siglo, lo que obligaría a las personas a adaptarse a nuevos patrones climáticos extremos.” El problema es que para todos les es ajeno; lo ven como si hablar de cambio climático no tuviera que ver con tirar basura, no lo ven como algo malo. Se autojustifican con la ineficiencia de los servicios públicos de recolección de basura.

Desastres y conflictos; igualmente, no es ajeno cuando no se vive en carne propia, y el principal dato de alarma es que “más de dos mil millones de personas han sido afectadas por desastres y conflictos desde el año 2000.” Ojo, pues hablamos que para 2017 éramos 7,5 mil millones de personas en el mundo.

Economía verde, vaya término, se lee muy bonito; y si se revisa en qué consiste, mucho más rimbombante queda el concepto “(…) se promueve la transición hacia economías bajas en carbono, eficientes en el uso de los recursos y socialmente inclusivas.” Una tremenda utopía con el tipo de producción actual y sobre todo con el actual modelo de distribución del ingreso.

Ecosistemas, el desafío principal es “la pérdida de la biodiversidad se está acelerando en todas las regiones del mundo, a pesar de los numerosos compromisos de los gobiernos.” Caza furtiva, el tráfico de animales como su principal cáncer. No hay una cultura de inclusión con la naturaleza, pareciera que todo lo merecemos.

Educación y capacitación, el anhelo de hace décadas es que las “(…) personas de todo el mundo deben tener la oportunidad de desarrollar los conocimientos y las habilidades necesarias para construir un futuro sostenible.” Sin embargo, se habla de cerca de 760 millones de adultos analfabetas en el mundo para 2017. Con datos de la UNESCO, y en el caso de México, con datos de CONEVAL hablamos de Población en situación de pobreza de 53.4 millones de personas. Un universo enorme de desinformación y exclusión.

En cuanto a la eficiencia de recursos, estamos nuevamente ante una gran utopía, y que sería increíble que lográramos lo que se plantea como desafío en este tópico; imagínese, querido lector, poder “(…) desvincular el desarrollo económico de la degradación ambiental, mientras aseguramos que la transición hacia economías verdes genere oportunidades y promueva el bienestar para todos.” Impensable con la orientación marcada de energías fósiles que representa la llamada reforma energética.

Desafortunadamente en esta colaboración se debe de cumplir con cierto número de palabras que ya estamos por superar. Me resta decir que nos vemos en el Round 2, ¡ah, y el primero lo perdimos a un nivel que ni las manos metimos!

El contenido presentado en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente representa la opinión del grupo editorial de El Semanario Sin Límites.