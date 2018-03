17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (Parte II)

Lo que sí podemos hacer por el planeta

Cada uno de los 17 objetivos nos representan un gran reto como países y sobre todo como ciudadanos del mundo. Nos es ajeno creernos parte de las todas y cada una de las consecuencias que estamos viviendo con el llamado cambio climático; pensamos que son parte de las acciones de los demás, no de las nuestras. La idea de estas participaciones es dárselos a conocer y también, tratar de concientizarlos que algo desde nuestra trinchera se puede hacer al respecto. En ese sentido, en esta ocasión abordaremos hasta el objetivo 11; y ya en la Parte III acabaremos con todos. Vayamos pues.

O6: Agua limpia y saneamiento

“Con el fin de garantizar el acceso universal al agua potable segura y asequible para todos en 2030, es necesario realizar inversiones adecuadas en infraestructura, proporcionar instalaciones sanitarias y fomentar prácticas de higiene en todos los niveles.” Nuestra tarea es vigilar que se estén haciendo leyes en favor de este punto. Sin embargo, el camino a su privatización, es decir, su “liberalización en favor del consumidor”, está en marcha y no nos sorprenda que pase como todos los servicios que se han puesto al servicio del mercado: mala calidad y precios elevados, principalmente.

O7: Energía asequible y sostenible

El principal reto es “expandir la infraestructura y mejorar la tecnología para contar con energía limpia en todos los países en desarrollo, es un objetivo crucial que puede estimular el crecimiento y a la vez ayudar al medio ambiente.” Será un poco complicado, por no decir, imposible, cumplir con este objetivo.

La reforma energética actual le apuesta al mercado del petróleo, y no así al mercado de energías sustentables. Es un tema por demás oneroso y de poca cabida en la vida económica actual; por ejemplo, un carro eléctrico es un lujo, y no hay intención por parte de ningún nivel gubernamental fomentar el cambio de padrón vehicular; tan es así que en este momento se invierte para combatir la emisión de contaminantes en el cambio para verificar la circulación de los vehículos, y no en una estrategia integral de integración de energías asequibles y sostenibles.

O8: Trabajo decente y crecimiento económico

Resulta un poco moral hablar de un trabajo como “decente”, la conceptualización más adecuada sería hablar de un trabajo con una remuneración adecuada de conformidad a las necesidades económicas del trabajador. Con un trabajo con una remuneración acorde, se puede estimular tanto el consumo como la inversión, y ello traería un crecimiento económico. En este sentido, en este objetivo se “(…) apuntan a estimular el crecimiento económico sostenible mediante el aumento de los niveles de productividad y la innovación tecnológica. Fomentar políticas que estimulen el espíritu empresarial y la creación de empleo es crucial para este fin, así como también las medidas eficaces para erradicar el trabajo forzoso, la esclavitud y el tráfico humano.”

O9: Industria, innovación, infraestructura

“La inversión en infraestructura y la innovación son motores fundamentales del crecimiento y el desarrollo económico.” El tema es poder implementarlo en la realidad, investigación existe, innovación también, lo que falta es estimularlo no por un fin privado, sino un alcance global. Se trata de implementar políticas públicas con fines públicos no particulares. Que la infraestructura sí sea financiada con deuda pública pero que el beneficio sea social y no particular (con tanta concesión) como lo es ahora.

O10: Reducir inequidades

En este objetivo se plantea que la “(…) desigualdad de ingresos es un problema mundial que requiere soluciones globales. Éstas incluyen mejorar la regulación y el control de los mercados y las instituciones financieras y fomentar la asistencia para el desarrollo y la inversión extranjera directa para las regiones que más lo necesiten.” Además, es necesario acabar con la polarización del ingreso, ése es un tema por demás central para poder lograr reducir las inequidades.

O11: Ciudades y comunidades sostenibles

Este objetivo sí esta en mucho en nuestras manos; no contaminar la calle, independientemente del servicio de recolección de basura, es algo que debemos hacer sí o sí. Ahorrar agua, luz, nos beneficiara no sólo en el bolsillo sino como comunidad. Lo que le toca hacer al gobierno está muy claro en el objetivo, y debe mejorar “(…) la seguridad y la sostenibilidad de las ciudades implica garantizar el acceso a viviendas seguras y asequibles y el mejoramiento de los asentamientos marginales. También incluye realizar inversiones en transporte público, crear áreas públicas verdes y mejorar la planificación y gestión urbana de manera que sea participativa e inclusiva.”

Para lograrlo debemos quitarle un peso que no debe tener el mercado, no debe privilegiarse el interés común sobre el particular. Vaya tarea que nos espera.

Resta la Parte III, y con esto cerramos la exposición y análisis de los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible. Nos leemos en ocho días.

El contenido presentado en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente representa la opinión del grupo editorial de El Semanario Sin Límites.