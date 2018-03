17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (Parte III)

Lo que sí podemos hacer por el planeta

Llegamos a la parte III. Nos restan sólo 6, y en verdad, espero que de la lectura de estas tres partes, haya logrado concientizar la importancia que tenemos cada uno de nosotros en lograr todos los puntos señalados, los cuales no les pertenece al gobierno, de hecho, no los implementarán al menos que le exijamos llevarlo a cabo. Nuestra labor es hacer lo que podamos por lograrlos, y presionar por aquello que le incumbe exclusivamente al gobierno.

O12: Consumo responsable y producción

Por un lado, tenemos pobreza, y por el otro, se da mucho desperdicio de comida. Algo no se está haciendo bien; la producción se determina por el mercado no por la necesidad misma. En este sentido, el objetivo plantea que: “(…) es importante reducir a la mitad el desperdicio per cápita de alimentos en el mundo a nivel de comercio minorista y consumidores para crear cadenas de producción y suministro más eficientes. Esto puede aportar a la seguridad alimentaria y llevarnos hacia una economía que utilice los recursos de manera más eficiente.”

O3: Acción climática

Dentro de este objetivo se plantea que con: “(…) voluntad política y un amplio abanico de medidas tecnológicas, aún es posible limitar el aumento de la temperatura media global a 2°C respecto de los niveles pre-industriales. Para lograrlo, se requieren acciones colectivas urgentes.” El problema de la llamada voluntad política en nada ayudará, tengamos presente que el presidente Trump tiene una convicción irracional sobre este tema, desde su llegada al gobierno anunció que Estados Unidos se retiraba del Acuerdo de París contra el cambio climático. Por lo que en verdad la voluntad política ya no juega a nuestro favor en el cumplimiento de este acuerdo.

O14: Vida marina

El alcance en este objetivo es: “(…) generan un marco para ordenar y proteger de manera sostenible los ecosistemas marinos y costeros de la contaminación terrestre, así como para abordar los impactos de la acidificación de los océanos. Mejorar la conservación y el uso sostenible de los recursos oceánicos a través del derecho internacional también ayudará a mitigar algunos de los retos que enfrentan los océanos”. Es increíble ver cómo la gente va a la playa y no importándole nada, deja su basura sin reparar en el gran impacto que tiene en los diferentes ecosistemas locales.

O15: Vida en la tierra

¿Cuántas especies en peligro de extinción conocemos? “Ni idea”, me dirán muchos. Los datos son alarmantes, para el caso de México van 127 el total de especies desaparecidas entre plantas, peces, anfibios, aves y mamíferos. En este sentido, el objetivo apunta a: “(…) conservar y recuperar el uso de ecosistemas terrestres como bosques, humedales, tierras áridas y montañas para 2020. Detener la deforestación también es de vital importancia para mitigar los impactos del cambio climático. Es urgente tomar medidas para reducir la pérdida de hábitats naturales y la biodiversidad, que son parte del patrimonio común de la humanidad.”

O16: Paz, justicia e instituciones fuertes

En este objetivo se busca: “(…) reducir sustancialmente todas las formas de violencia y trabajan con los gobiernos y las comunidades para encontrar soluciones duraderas a los conflictos e inseguridad. El fortalecimiento del Estado de derecho y la promoción de los derechos humanos es fundamental en este proceso, así como la reducción del flujo de armas ilícitas y la consolidación de la participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernabilidad mundial.” Ojalá exista un mecanismo global para lograrlo, desafortunadamente al día de hoy las “grandes” naciones hacen lo que quieren.

O17: Alianzas para los objetivos

Por último: “(…) la finalidad de los objetivos es mejorar la cooperación Norte-Sur y Sur-Sur, apoyando los planes nacionales en el cumplimiento de todas las metas. Promover el comercio internacional y ayudar a los países en desarrollo para que aumenten sus exportaciones, forma parte del desafío de lograr un sistema de comercio universal equitativo y basado en reglas que sea justo, abierto y beneficie a todos.” Tal vez es el punto en el que menos injerencia tenemos; sin embargo, debe quedar claro que el planeta es de todos y es nuestra responsabilidad cuidarlo, no sólo por quienes lo habitamos, sino por aquellos que tienen derecho a habitarlo dignamente; debemos lograr que sea un mundo mejor.

Sería increíble lograr cada uno de estos 17 Objetivos a través de los precandidatos a Presidente de la República, porque a alguno de ellos le tocará empezar a implementarlos. Aunque, desconocemos si realmente estos puntos estén considerados en las agendas políticas. Pero, en caso contrario, habrá que buscar el medio para incluirlos, debemos condicionar nuestro voto por propuestas reales y que se finquen responsabilidades cuando no se cumplan, basta de palabras al aire y promesas quebrantadas.

El contenido presentado en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente representa la opinión del grupo editorial de El Semanario Sin Límites.