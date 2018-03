México “nada en ríos de ilegalidad”, afirmó Luis María Aguilar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El contexto de la declaración fue la conmemoración de los ciento un años de la promulgación de la Constitución Mexicana, cuyo cumplimiento es poco o nulo según el 84% de los mexicanos cuestionados en la Encuesta Nacional de Cultura Constitucional. La metáfora acuática utilizada por el ministro presidente fue más allá. El problema, diagnosticó, “no es sólo porque las autoridades no hagan cumplir las leyes, sino que los ciudadanos no están dispuestos a acatarlas”. La primera reflexión que despiertan sus dichos lleva a una obviedad que todavía encuentra resistencia: generalmente, las autoridades también son ciudadanos; incluso, a veces ser ciudadano es un requisito legal para convertirse en autoridad y/o funcionario público (por ejemplo, presidente de la República entre muchos otros cargos más).

¿Cómo y dónde trazamos la frontera entre autoridades y ciudadanos?, ¿sirve de algo separarlos? Desde hace décadas, existen investigaciones preocupadas por este problema: ¿dónde se acaba el Estado y empieza la sociedad? Quienes se han hecho esta pregunta, también han convertido este dilema más en un problema práctico y menos en un dilema exclusivamente teórico o conceptual. En otras palabras, han cultivado una pregunta capaz de romper la barrera de las aulas y los cubículos para transformarla en un debate público más amplio y productivo. A México y Latinoamérica le vendría de maravilla sumarse con mayor intensidad a una discusión de esta naturaleza. Lo cierto es que distinguir entre autoridad y ciudadano no siempre es sencillo. Es fácil perderse en ese laberinto.

El propio ministro presidente lo evidenció en sus dichos: “exigimos, sí, a la autoridad, el cumplimiento de la ley, pero también seamos nosotros, como ciudadanos, conscientes de cumplir nuestras obligaciones”. ¿Habla el juez o el ciudadano?, ¿acaso el ministro Aguilar es autoridad cuando llega a la oficina y deja de serlo al salir? Lo mismo podría decirse con otros funcionarios públicos, igual policía que legislador, gobernante que juez. Probablemente no sea tan relevante dibujar la frontera entre autoridad y sociedad como sí lo es reconocer la dificultad para hacerlo. En todo caso, el agua que llena esos ríos de ilegalidad toma cauce gracias a acciones concretas de personas concretas, en las que a veces el gafete de autoridad habilita o no un delito. En Instrucciones para vivir en México, una basta compilación de textos salidos de su pluma irónica pero brillante, el escritor Jorge Ibargüengoitia sentenció que “no es por accidente que la frase célebre: ‘el respeto al derecho ajeno es la paz’ haya sido inventada por un mexicano ilustre”. Nuestra sociedad, continuó, “estaba destinada, desde tiempo inmemorial, a producir semejante joya del sentido común. No porque seamos un pueblo especialmente respetuoso del derecho ajeno, sino porque somos extraordinariamente conscientes del propio”.

A Ibargüengoitia sólo le faltó precisar (aunque sí lo sugiere en otros textos) que en México no es fácil defender derechos, a menos que se cuente con el dinero necesario, con una piel menos prieta (Enrique Ochoa dixit), y/o con los amigos o apellidos indicados. Sólo que, ahí, la defensa de derechos potencialmente se transforma en discriminación, corrupción, tráfico de influencias, etcétera. Es decir, gotas al río de ilegalidad en el que, eso sí, nadamos todos. Una feliz conmemoración de la Constitución pasaría por contradecir a un lúcido Ibargüengoitia, antes que por repartir culpas de nuestros ríos de ilegalidad entre autoridades y ciudadanos. De otra forma, aumentarán los mexicanos extraordinariamente conscientes del derecho propio, alimentando a cubetadas nuestros ríos de ilegalidad.

