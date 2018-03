Narcoamigos en la UNAM

Felipe Calderón dijo que la guerra en contra de la delincuencia sería “sin cuartel” porque “ya no hay posibilidad de convivir con el narco […] son ellos o nosotros”. La fórmula es todo menos que novedosa. La mayor parte de las políticas punitivas contra el crimen, las drogas o el terrorismo, suelen acompañar las balas de un discurso violento. Son fórmulas tan practicadas como reiteradas. El mismo Donald Trump habla de los mexicanos y los musulmanes como un “ellos” que amenaza al “nosotros”, hombres blancos estadounidenses en peligro. El tono es tan sutil que le permite escabullirse entre lugares comunes, verdades mentirosas y –sobre todo– mentiras que se convierten en verdaderas a punta de repeticiones necias. Una de ellas consiste en crear la idea de que existe un “ellos” (los narcos, por ejemplo), seres merodeantes, peligrosos y amenazantes, distintos de “nosotros”, que viven amenazados al ser presas fáciles y vulnerables.

En los últimos días, las autoridades de la UNAM desplegaron dos mensajes en dos foros: “¡Fuera narcos de la UNAM!” en las pantallas del estadio olímpico al medio tiempo del partido Pumas contra Chivas, y “No es tu amigo. Es un narco” en la portada de la Gaceta UNAM. Ambas son reacciones nerviosas y ansiosas ante una balacera ocurrida el viernes en las instalaciones de la universidad. Aunque se trata de un evento más o menos inusual, no es la primera vez que ocurre algo semejante en Ciudad Universitaria. Lo novedoso es el tipo de discurso con el que reaccionaron las autoridades universitarias. En todo caso, la obsesión por poner un rostro al crimen organizado no es nueva, pero sí muy recurrente. De hecho, en este caso, a la leyenda en la gaceta se le acompañó de una silueta en fondo negro que logra el objetivo de alarmar a la vista.

En su columna para Milenio, Carlos Puig cuestiona los dichos del rector Enrique Graue, quien solicitó a los alumnos alejarse de “aquellos que distribuyen sustancias nocivas, ellos viven mundos ajenos a los nuestros, no son sus amigos”, sentenció el rector. “Pues sí son, señor rector”, reviró Puig. Y si no lo son, podrían llegar a serlo. Y lo sean o no, eso no debería ser un problema, pues más allá de amigos también pueden ser sus hermanos, primos, profesores, alumnos o ellos mismos. Si no como vendedores, como consumidores o hasta intermediarios. Los mercados de drogas (y en general los mercados ilegales) no tendrían que ser violentos de antemano, pero llegan a serlo en la medida en la que se acompañan formas de violencia real y simbólica. En esa transformación participan tanto quienes venden y compran como quienes regulan o no. Poner a funcionar esos mercados en términos de “ellos” o “nosotros” orilla a tomar posición para quienes los regulan, cuyo criterio estará mediado prioritariamente por “culpable” o “inocente”. Ahí aparecerá la tentación por recurrir a otros mecanismos como violencia o corrupción.

La UNAM no puede ni debe caer en la tentación de discursos violentos que, además, infantilizan a los estudiantes al dibujarlos como niños a quienes debe decírseles de quién sí y de quién no hacerse amigos. Después de todo, ninguna forma de autonomía es capaz de abducir los espacios de la UNAM del resto de la sociedad y pretender que ahí no ocurre lo que sí pasa en el resto de la ciudad y, en cierta medida, del país y del mundo. Lo que sí puede hacer la universidad, es usar esa misma autonomía con imaginación e inteligencia para enfrentar el problema de las drogas con creatividad, y no como un asunto de seguridad entre “ellos” y “nosotros”. La universidad cuenta con el capital humano y la legitimidad para innovar en la discusión y está llamado a hacerlo ante la coyuntura. Ojalá se discuta más y se reproduzcan menos los modelos que, ya sabemos, no funcionan, no tienen por qué hacerlo y quizás nunca fueron diseñados para funcionar.

