Apenas hace un año, la clase política que hoy gobierna en México era la oposición. De hecho, lo había sido por décadas. Esta oposición partidista compartió la función con un rango amplio de actores y sectores sociales sin militancia partidista pero con convicción de protesta. Vale la pena reconocerlo: México desarrolló una oposición con gran tenacidad y profesionalismo producto de décadas de despojo, corrupción, violencia, autoritarismo y agravio. La victoria electoral de Morena el año pasado no podría entenderse sin el trabajo de este bloque amplio. López Obrador ya es un líder histórico de la oposición, pero no es el único ni representa a toda las corrientes. El contexto cambió hace un año, cuando parte de esa oposición profesional se convirtió en gobierno, y el dilema de los otros sectores giró en torno a cómo sumarse o no, cómo apoyar o no al nuevo gobierno.

El EZLN fue una excepción. Desde el inicio, decidieron desmarcarse y ser críticos con el proyecto de Morena en general y del presidente en particular. Más de lo mismo, argumentaron. Restaba observar si la Cuarta Transformación sería capaz de generar un consenso más o menos amplio entre el resto de los actores políticos que solían ser oposición, y entre los que figuran líderes cívicos, académicos, periodistas, etcétera. A un año de la elección, gobernar ha provocado una ampliación relativa del disenso entre estos sectores. Sin embargo, sigue sin ser claro en qué medida se podría configurar una posible oposición desde este flanco, además de que el gobierno federal a través del ejecutivo ha sido hábil en dirigir y concentrar la narrativa, particularmente en temas sensibles como la relación con Estados Unidos o la implementación de la Guardia Nacional.

Por otro lado, quienes nunca simpatizaron ni apoyaron al actual gobierno, hoy son oposición por descarte. Enfrentan un reto mayúsculo, pues en general carecen de sofisticación en métodos y argumentos. Además, se enfrentan a viejos lobos de mar que construyeron su habilidad justamente desde la oposición. Esto es particularmente claro en el caso de los partidos políticos. Víctimas de sí mismos, llegan a la cita desgastados, deslegitimados y desmantelados política y socialmente producto de una basta cantidad de casos de corrupción, complicidad e impunidad. Se lo han ganado a pulso. Además, enfrentan mayorías avasalladoras de Morena en los congresos federales y locales así como en los planos municipales y estatales, donde Morena ha logrado condensar las bases sociales que alguna vez pertenecían al PRI y/u otros partidos.

Salvo algunos individuos concretos, los partidos políticos en la oposición son una serie de impresentables incapaces de llamarse entidades de interés público. Esto ha provocado que en México exista una crisis de oposición. Por un lado los aliados reales o potenciales se discuten entre continuar o retirar el apoyo. Por el otro, aquellos quienes nunca fueron partidarios del actual gobierno no cuentan con experiencia ni argumentos. El escenario es negativo para la democracia mexicana. En primer lugar, porque la carencia de contrapesos no significa consenso. En segundo, y más importante, porque una oposición sofisticada funciona como válvula de escape de tensiones. Produce exigencia de rendición de cuentas, reinventa el debate y orienta el disenso.

El riesgo de una oposición débil o ausente puede derivar en la llegada o búsqueda de un ultraconservador en el mediano o largo plazo. En buena medida, la victoria de Trump, Bolsonaro y el Brexit son producto de contextos en los que partidos políticos conservadores capitalizaron el descontento de votantes descontentos que confundieron la defensa de privilegios con la exigencia de derechos. México no está exento de experimentar la desgracia del ultra conservadurismo. A menos de un año desde que López Obrador tomara posesión, parte de las clases altas y medias practican la misma premisa de confundir defensa de privilegios como si fuesen derechos. Las intenciones de Felipe Calderón de ser líder de oposición (incluyendo la propuesta de formar un partido político) es otro síntoma de crisis. Se busca oposición, pero no cualquiera. México no necesita un partido político que capitalice odios y resentimiento de ciudadanos más o menos conservadores.

