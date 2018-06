Pensando en la acelerada transformación que venimos atravesado, en diversos ámbitos, en los últimos 15 años, ciertamente hemos cambiado bastante a nivel social. Recuerdo que al inicio de ese camino cuando los equipos encargados de planeación estratégica, lo mismo en áreas operaciones que en marketing o comunicación, diseñaban sus planes, realizaban profundos y tardados estudios de mercado para acabar agrupando al consumidor o cliente en básicamente los mismos rubros demográficos que empezaron a implementarse desde la década de los años 50 por las agencias de publicidad. Era interesante también cómo nos referíamos a distintos grupos dentro esas segmentaciones que nos parecían minorías: los que trabajaban fuera de las ciudades, los que simpatizaban por uno u otro partido político, los que profesaban una religión distinta a la católica, los que tenían diversas preferencias sexuales, etcétera. Aún así, solían caber todos en la famosa escala de clasificación A, B, C+, C, D+, D, E.

Parecía que después de superar la etapa de investigación y segmentación, era relativamente sencillo enfocar nuestras estrategias para llegar a la audiencia deseada de manera correcta.

Pero era curioso cómo se contaba, por ejemplo, ese famoso mito urbano entre los hombres de clase media y alta sobre el tipo lectura que compartían al momento de irse a cortar el cabello; generalmente sabían entre ellos rumores y datos muy precisos (o no), relacionados con personajes de la farándula nacional (fiestas, romances, telenovelas de moda, etc.). Ante eso, ¿será que las empresas que se anunciaban en esas revistas de espectáculos, y habían hecho todo su proceso de investigación, dirigían sus esfuerzos a ese target o es que estaban fuera de la segmentación? El sentido común nos debe de dar la respuesta. A estas personas, yo incluido, no nos unía un segmento social, sino intereses compartidos que no conocen de ingresos o estatus social.

Sin embargo, no fue sino hasta el auge de las nuevas tecnologías de la información cuando se puso de manifiesto, de manera inobjetable, el cómo nos relacionamos y comunicamos más allá de una red social. Hoy en día todos somos minoría, de alguna manera: los que tomamos soya, los que son alérgicos al gluten, los hípsters, los que aman a los animales, los que cuidan los bosques, los millenials, los que usamos corbata, las feministas, los que hacen crossfit y un largo etcétera.

A la fecha, los niveles sociales empiezan a ser cada vez menos eficaces, hablando de planeación estratégica en cualquier rubro. Ahora más que nunca conectamos por afinidades, lo mismo en nuestra localidad que en cualquier parte del mundo ‒literal‒. Hablamos sobre el mismo tema con gente que tiene muchos o escasos recursos porque nos interesa lo mismo. Esto ciertamente supone un cambio grande, relevante y avanza muy rápido.

Para los que somos estrategas en comunicación, esto requiere no sólo entendimiento, sino un reto constante respecto al aporte de valor ‒que debemos generar‒ ante conversaciones activas, sólidas y ya existentes donde el objetivo está en lograr conectar de manera natural con estas comunidades y tal vez convertirnos en una voz relevante, pues con o sin nosotros existen y evolucionan.

¿Estamos listos para gestionar este cambio? No sé ustedes, pero desde que entendí este nuevo modelo, el big data adquiere forma y valor para mí como especialista en planeación estratégica en comunicación.

