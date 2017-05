La globalización es un fenómeno para el cual nunca nos prepararon. De repente hace algunos años nos dimos cuenta que vivíamos en un mundo que se globalizaba aceleradamente.

A los que trabajábamos sobre todo en la industria tradicional, sin mucho aviso de por medio, súbitamente nuestros clientes e incluso nuestros gobernantes, nos dijeron que éramos obsoletos y en proceso de extinción… ¡El fantasma de Darwin!

De golpe nos habían sacado de nuestra zona de confort y muchos no pudieron o no quisieron ya seguir.

En mi caso, fabricante de chamarras; si buscábamos en el Directorio Telefónico en la Sección Amarilla, que por cierto ya no existe, eran 3 o 4 páginas de anuncios de competidores y a la mayoría los conocía. Hoy en México quedamos muy pocos, obviamente más grandes y eficientes.

Tratar de cerrar los mercados y regresar al pasado me parece que es irreal y no es posible. La tecnología y las comunicaciones hacen imposible que un producto que tiene demanda no penetre los mercados, es como el agua, ¡por algún lado se mete!

¿Cómo ser ganadores en este entorno? Yo lo dividiría en dos:

Por un lado, lo que podemos y debemos hacer hacia el interior de nuestros negocios, como puede ser eficientar los procesos de producción, estrategias para vender en el mercado interno y de exportación, integraciones verticales y horizontales, diversificación de marcas; en fin, cada quien en su caso particular debe tomar las acciones requeridas.

Por el lado exógeno, el cual no nos corresponde, lo que yo creo que debemos pedir al mundo en general y a nuestros gobernantes en particular, es simplemente el ¡FAIR PLAY!

¡Que la mesa esté pareja!

Hay trampas ya muy conocidas, además de que la creatividad para generar nuevas es impresionante y también las podemos dividir en dos:

Por la parte del mercado interno, por mencionar algunas, tenemos la informalidad, el contrabando bronco y técnico, normas dirigidas para las compras del gobierno; la lista puede ser bastante larga…

Por otro lado, hay países que manipulan la moneda, subsidian procesos, aplican barreras no arancelarias y muchas otras creatividades.

Me parece que el gran reto para competir exitosamente en este mundo globalizado es lograr que tengamos instituciones lo suficientemente fuertes e independientes tanto en México como a nivel internacional, para imponer que la norma para todos sea el FAIR PLAY.

Espero haber despertado su interés y quedo al pendiente de sus comentarios.

El contenido presentado en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente representa la opinión del grupo editorial de El Semanario Sin Límites.