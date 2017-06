Se ha vuelto muy común para mucha gente ir al centro comercial los fines de semana. La gente pasea, se compra alguna cosa que le haga falta, come ahí mismo y muy seguido disfruta de alguna película.

La inversión que se ha hecho en los centros comerciales es cuantiosa, los locatarios invierten en sus locales para poder competir exitosamente y, en general, la derrama de dinero es importante y se generan muchas fuentes de empleo.

Es obligación de todos pagar los impuestos tales como IVA y aranceles cuando se trata de mercancía importada, ISR, y obviamente los impuestos que se generan por contratar empleados, tales como IMSS, INFONAVIT, el impuesto estatal, etc.

En los últimos tiempos el COMERCIO POR INTERNET ha venido incrementándose exponencialmente y se ha convertido en una alternativa para comprar desde la casa o la oficina. Es difícil predecir cómo se acomodará el porcentaje de mercado en cada uno de los formatos y qué productos va a preferir comprar la gente por internet o prefiera ir al centro comercial. Al final, es una competencia sana y que le da al consumidor más opciones.

Me parece importante asegurarse que esta competencia se haga de manera equitativa; probablemente por lo nuevo del comercio electrónico esto no se está dando. Hoy en día si compras algún producto por internet por hasta 50 dólares o su equivalente en pesos, no hay pago ni de IVA ni aranceles a la importación, y esto puede darse ya sea que se compre en el extranjero o la mercancía se ubique en un Almacén Fiscal.

Esto me parece que es una ventaja competitiva muy injusta y que distorsiona la competencia. Yo creo que la tecnología está lo suficientemente avanzada para implementar mecanismos eficientes que garanticen que todos paguemos los mismos impuestos independientemente de cuál sea el formato de venta.

Actualmente hay empresas que se dedican a vender por internet, las cuales han tomado un porcentaje muy grande del mercado, no sólo en México sino a nivel mundial; lo justo es que lo hagan por su eficiencia y sus innovaciones y no por tener mejor precio al no pagar IVA y aranceles… ¿estás de acuerdo?

El contenido presentado en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente representa la opinión del grupo editorial de El Semanario Sin Límites.