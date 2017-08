Se dice que tener una buena vida es disfrutar el camino; el destino final no hay manera de evitarlo, es la muerte.

Para que en este viaje que es la vida nos vaya bien, debemos escoger un camino que nos guste y procurar un buen transporte que es nuestro cuerpo y nuestra mente. Es obvio que entre más sanos estemos y más recursos tengamos físicos e intelectuales, la probabilidad de que tengamos un trayecto feliz será mayor.

Aterrizando este concepto a nuestra vida laboral, se vuelve obvio que debemos buscar trabajar donde nos guste, y si lo que estamos haciendo nos gusta, no hay razón de estar pensando en que cuando nos retiremos entonces ¡seremos felices!

Independientemente de que el sistema de pensiones y jubilaciones en México y en el mundo simplemente ya no es sostenible, y entre más éxitos tengamos con la medicina para alargar la vida, menos habrá forma de continuar con el sistema actual, a mí me parece que deberíamos alargar la vida laboral de tal forma que todos salgamos ganando. En lo que respecta a la gente que es empleada me ocuparé en mi próximo capítulo.

Los que son accionistas de sus empresas, ya sean chicas o grandes y tienen la fortuna de hacer lo que les gusta, no tienen la obligación de retirarse a cierta edad. En lo personal me parece más inteligente poco a poco ir delegando las funciones operativas y concentrarse en la parte estratégica que no requiere de días u horas fijas, y que muchas veces es mucho más redituable.

Se dice fácil pero para lograrlo hay que planearlo con mucha anticipación para ir formando la sucesión, pensando que trabajaremos en paralelo y que ambas partes reconozcan la valía de esta estrategia.

Es muy triste observar cómo gente que se retira y que ya no tiene metas sino sólo sobrevivir, envejece muy rápido. Por supuesto, el tener amigos y hobbies es valiosísimo, pues precisamente la combinación es lo que mejor me parece de los dos mundos, y siempre tener nuestra oficina en donde cuando menos podamos ir ¡a dar lata! Sin duda es importantísimo pararse en la mañana con algún reto.

Yo creo que los dueños y principales accionistas de las empresas, no importando su tamaño, debemos darle mucho mayor importancia al diseño de un esquema que permita la transición a las siguientes generaciones de tal forma que todos se beneficien sin que nadie se tenga que hacer a un lado. Me parece que planear este esquema no es fácil de implementar, pues tenemos que reconocer las limitaciones que tendremos en el futuro, pero si lo hacemos bien, los beneficios serán de gran valía para las empresas y para los que estén transitando el final del camino que, por cierto, todos lo vemos muy distante.

