O todos coludos, o todos rabones

En mi artículo de la semana pasada propuse que se retiren de la circulación los billetes de más de 100 pesos, y varios lectores y amigos me hicieron comentarios, unos a favor, otros en contra, y otros matizando que se haga paulatinamente retirando en un principio los billetes de 1,000 y de 500 pesos.

La gran mayoría coincide en que la tendencia mundial es que la vida cotidiana se plastifique, o sea, el uso del dinero en efectivo más tarde o más temprano se volverá obsoleto.

Uno de los principales argumentos en contra es que mucha gente todavía no tiene tarjeta de crédito o débito. Yo pregunto, ¿cuánta gente mayor de 12 años conoces que no tenga celular?

Saber usar un celular es más complicado que manejar una tarjeta de crédito o débito, de hecho, cada vez veremos más tarjetas integradas al celular.

Si es así, me parece que el problema para formalizar al país no es técnico y la tendencia mundial va hacia el uso cada vez menor del efectivo.

Tratando de enriquecer la discusión quisiera compartir lo que un buen amigo me platicó, pues de casualidad se encontraba en la India cuando implementaron una medida similar. Resulta que en el mes de julio del año pasado anunciaron que la gente que tuviera efectivo y que no tuviera manera de comprobar su origen tenía los meses de agosto, septiembre y octubre para depositar su dinero en los bancos, y éste quedaría limpio y sin averiguaciones, pagando un 45% de impuesto; en el mes de noviembre anunciaron que en diciembre saldrían a circular las nuevas rupias y a partir de 45 días las rupias viejas ya no tendría ningún valor.

Y aunque en ese momento la medida fue complicada, hubo molestia, la economía se desaceleró y algunas personas hasta quemaron las rupias que les quedaron, finalmente la medida logró ser exitosa, de modo que la India se formalizó y empieza a crecer aceleradamente.

En México estamos viviendo una tregua fiscal por el tema de la repatriación de capital, y la anterior medida ha sido todo un éxito porque el Estado recibe una cantidad significativa de dinero, lo cual ha apoyado el crecimiento económico del país.

A mí me parece que formalizar la economía en México sería también una tregua fiscal para el mercado interno y que si se aplica correctamente impulsaría de manera muy sustancial el crecimiento del mercado interno.

Si la sociedad en general se formaliza, lo que seguramente veremos es que cada vez exija con mayor fuerza castigos más fuertes a la corrupción por un simple principio de equidad, ¡o todos coludos o todos rabones!

