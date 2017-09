Vale la pena el esfuerzo

En mis últimos dos artículos escribí acerca de la conveniencia de retirar de la circulación los billetes de 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

Tratando de entender un poco los comentarios de varios amigos lectores, lo que percibo en general es la preocupación de cómo le haría la gente de bajos recursos para hacer sus compras.

Me parece que para la gente que gana poco, para hacer sus compras básicas en los mercados, con billetes de 50 pesos es más que suficiente. En realidad los billetes grandes son los que facilitan las transacciones no fiscalizadas. También me comentaron de la dificultad que podría tener para transaccionar la gente más pobre.

Por recomendación de un amigo, investigué un poco y encontré lo que ha pasado con el sistema M-Pesa. Este sistema lo introdujo Vodafone en Kenia en el año 2007 y quiere decir “dinero móvil” en swahili (“m” de móvil y “pesa” que en swahili significa “dinero”); es una App muy ligera y funciona en cualquier celular por más básico que sea, permite recibir dinero y hacer pagos de manera muy sencilla, lo cual ha impulsado de manera determinante la formalización y bancarización de Kenia.

A la fecha ya introdujeron este sistema en países como Lesoto, Mozambique, Tanzania, Egipto y Ghana. ¿Ustedes creen que, si en África están teniendo éxito, tardará mucho en llegar a México?

La realidad es que las compañías telefónicas en México ya se tardaron y me parece que debe legislarse para evitar monopolios y abusos en el cobro de los servicios con el fin de proteger a la población, sobre todo a los que generan menos recursos.

La tendencia mundial va en el sentido de legalizar la economía y la mejor manera es haciéndolo mediante la tecnología que cada vez será más amigable para todos.

Entiendo que hay formas muy sofisticadas para evadir impuestos y hacer actos de corrupción, pero eliminar los billetes grandes de la circulación evidentemente hará que esto baje en un porcentaje importante.

En México todo mundo está acostumbrado a manejarse con efectivo por diferentes razones, unas válidas y otra no, pero ¿no crees que vale la pena el esfuerzo?

