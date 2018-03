Negociando con Trump

Es común cuando estamos negociando por mucho tiempo un acuerdo, sumergirnos demasiado en aspectos específicos y a veces perder de vista el panorama general. Es decir, nos enfocamos en los árboles y no vemos ya el bosque.

Me parece que eso nos puede estar pasando con las negociaciones para el Tratado de Libre Comercio (NAFTA) con Estados Unidos y Canadá.

Aclarando que soy simplemente un observador que no está negociando y que, por lo tanto, tengo una visión general, en mi opinión, el desgaste al que se están enfrentando los negociadores es terrible y pareciera que están inmersos en la negociación de un arreglo al tratado que salga lo menos mal posible.

Yo creo que la intención de Estados Unidos nunca ha sido darlo por terminado y que más bien su estrategia es meternos en un proceso de desgaste, desviando la atención a temas como las reglas de origen en el sector automotriz que ni a México ni a Estados Unidos les conviene cambiar, y mientras estamos distraídos; por ejemplo, ya aplicaron el arancel a las lavadoras, al acero, el aluminio, el tema del azúcar y así, poco a poco, están logrando ponerle palomitas a su Check List.

Puedo estar muy equivocado, pero el sentido común me dice que nos la están aplicando de manera paulatina y que jamás ha estado en su agenda dar por terminado el acuerdo.

Me temo que, si no se cambia la estrategia, nos van a tener muy ocupados y preocupados en temas que no son los torales y, en lo sucesivo, nos iremos dando cuenta que nuestra relación comercial con Estados Unidos es cada vez menos atractiva.

Considero que podemos estar siendo ingenuos en nuestras negociaciones con el Presidente Trump. Ojalá que al rato no nos salga con que nos dio una clase de cómo se debe negociar.

¿Tú qué crees? A lo mejor lo que hay que hacer es una pausa en el camino, respirar y cambiar la estrategia.

Hoy pareciera ser que en la negociación se busca perder lo menos posible. ¿No hay forma de buscar ganar lo más posible? O cuando menos, ¿que nosotros también metamos algunos goles?

