Inmersos en la inseguridad

Desgraciadamente la inseguridad está creciendo, a diario me entero de que a alguna persona la asaltaron y le fue bien si nada más le quitaron el dinero. El robo a comercios ya también es más frecuente, hay que agregar las amenazas de extorsión y no podemos dejar de lado el robo de mercancías cuando se les está transportando.

En lo particular y no sé tú, que amablemente estás leyendo este artículo, me siento en estado de indefensión, cada vez que platico con algún amigo que acaba de sufrir alguna variante de la inseguridad que estamos sufriendo, nos preguntamos “¿qué hacer?”, “¿cómo protegernos?”.

Hasta hoy lo más que he podido encontrar para protegerme es tratar de: “tener perfectamente las pólizas de seguros para robo de mercancía, ya sea en sitio o cuando la transportas”.

Tratar de usar lo más posible la tecnología como cámaras y micrófonos. En el caso de transporte de mercancía, que las camionetas no lleven anuncios, que tengan sistema de monitoreo, y probablemente que vayan custodiándolas, aunque no creo que sea rentable y además conveniente.

También es necesario alertar a todo el personal de los riesgos y tener muy bien vigiladas las entradas. Se ha vuelto común que hablen amenazando para extorsionar, e ¡imposible caer en el juego! Les dices que no y les cuelgas si es por teléfono y te encomiendas a Dios.

En el caso de personas físicas, los asaltos en el transporte público son muy frecuentes, y cuando se trata de automóviles, te recomiendan los expertos bajar el perfil de estos o de plano blindarlos.

Honestamente me siento en estado de indefensión. Si la perspectiva fuera de aguantar un rato con la esperanza de que las cosas van a mejorar, pues le echas ganas, tratas de pasar el temporal y esperas a que las cosas mejoren.

Sin embargo, la realidad es que no veo ninguna acción por parte del gobierno que me haga razonablemente esperar que las cosas mejoren, al contrario, la frecuencia de los robos, asaltos, extorsiones, etcétera, está aumentando. Podríamos pensar que pasando las elecciones las cosas van a mejorar, pero sinceramente no veo cómo.

La principal razón de ser del Estado es poner orden y brindar seguridad a sus gobernados que, por cierto, para eso le pagamos impuestos y cada vez más. Pero, ¡lo está haciendo muy mal!

A la mejor estoy muy pesimista, pero si no se ve cómo vaya a mejorar esto, lo que hay que hacer es cambiar nuestro estilo de vida y de manera radical el de nuestras gentes más cercanas, y no estar simplemente expuestos a la buena de Dios. A lo mejor es momento de reconocer que en Estados Unidos tienen razón y hay que armarnos todos.

Por supuesto que no va a ser agradable, y va a ser costoso e incómodo, creo que algunos finalmente emigrarán, ¿tú que vas a hacer?

Sinceramente pido consejo.

