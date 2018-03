La definición de cultura que más me gusta es la que la define como la manera de comportarse de un pueblo.

Esto dista mucho del avance tecnológico que pueda tener una sociedad y más bien se explica cómo las reglas que acepta y adopta la población para su convivencia.

A estas reglas las conocemos como Estado de Derecho, en la medida que tenemos mejores leyes y vivimos de acuerdo a ellas, la mayoría de la población logra vivir mejor y evoluciona de una manera adecuada.

En este sentido podemos afirmar que es claro que no tenemos una cultura corrupta, sino que más bien lo que pasa es que nuestro Estado de Derecho no está funcionando y no lo están respetando ni aplicando como debería de ser los que tienen la responsabilidad de hacerlo.

Yo creo que lo que está pasando es que la PERCEPCIÓN DE RIESGO por violar la ley es muy baja.

Por ejemplo, cuando la gente cruza la frontera a Estados Unidos o viaja a Inglaterra o Suiza, en el instante que llegan ahí, su comportamiento cambia y ni se te ocurre ofrecer una mordida si cometiste alguna falta, inconscientemente piensas: “aquí sí me porto bien porque si no lo hago y me agarran, las consecuencias serán muy fuertes”.

Entonces, no es que cambie tu cultura, sino que lo que cambia es tu percepción de riesgo si violas la ley.

Creo que podemos afirmar que si queremos que en México se arregle la inseguridad y la corrupción, tenemos que elevar de manera importante la percepción de riesgo para aquellos que violentan el Estado de Derecho.

Platican que cuando terminó la Revolución, la delincuencia era terrible: ¿qué hicieron? En los pueblos a la entrada colgaban a los rateros, al poco tiempo, se calmaron, el riesgo era la muerte.

No digo que lo hagamos, pero simplemente imaginemos, ¿qué pasaría si colgáramos en la plaza pública a un gobernador o alcalde corrupto? La percepción de riesgo los haría pensar mucho más las cosas antes de corromperse.

Desgraciadamente hoy la percepción de riesgo la tenemos la mayoría de la población que nos sentimos en estado de indefensión. El reto es lograr un giro de 180 grados para que los malos y corruptos sean los que se sientan verdaderamente amenazados si se portan mal.

¿Es posible? Yo creo que sí, pero necesitamos que la población en general lo exija de manera mucho más fuerte y que seamos mucho menos tolerantes con los delincuentes, trátese de quién se trate.

Es urgente elevar la percepción de riesgo a los que violen el Estado de Derecho en todas sus variantes, debemos presionar mucho más como sociedad.

