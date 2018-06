Un ideal común para los mexicanos

Es una gran noticia y buena oportunidad que el Mundial de Fútbol en el año 2026 se realice en México, compartiéndolo con Estados Unidos y Canadá.

El hecho de tener un ideal común para todos los mexicanos puede ser el punto de quiebre para que México se ponga las pilas y de una vez por todas salga de la inercia tan deprimente en la que estamos atorados.

Dentro de ocho años compartiremos la organización del mundial con dos países mucho más avanzados que nosotros, en muchos sentidos, ¿cómo nos vamos a comparar con ellos?

No me refiero a quién lo organice mejor o gane más partidos, más bien me parece que lo que debemos hacer es ponernos un gran reto: un ideal común de cómo será México dentro de ocho años. ¿Qué cara daremos al mundo de quienes somos?

Es muy buena oportunidad para establecer las metas de cómo queremos ser dentro de ese periodo de tiempo en términos de infraestructura, educación, seguridad, salud, cultura, nivel de vida de los mexicanos, oferta culinaria y turística, un comercio moderno, una industria pujante, un Estado de Derecho que se respete y, en general, ser mucho mejores que lo que somos hoy.

Creo que es muy factible establecer 10 o 12 metas a lograr, con medidores muy precisos, y que los encargados de lograrlo trasciendan a las coyunturas políticas y a los intereses particulares o de grupo.

Si los mexicanos logramos unirnos a través del ideal común de que cuando sea el Mundial de Fútbol del 2026 seamos mucho mejores, y le enseñemos al mundo un México ganador en todos los sentidos, creo que podemos tener la motivación ideal para evolucionar como país. La verdad es que hoy hablamos de que queremos mejorar la educación, la seguridad, los salarios, las vialidades, el suministro de agua, y un largo etcétera, pero no tenemos claridad, son propuestas muy vagas.

Establecer metas concretas y ambiciosas, pero factibles, es un buen reto, y ponernos de acuerdo en los medidores lo es más aún. Estoy seguro que en México tenemos a gente muy capaz y que podría diseñarlas.

El momento que hoy estamos viviendo por el cambio de gobierno que se avecina, me parece muy propicio para lanzar el reto y así nos unamos todos los mexicanos en torno al ideal común de cómo queremos ser cuando se inaugure el Mundial de Fútbol en el año 2026.

El contenido presentado en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente representa la opinión del grupo editorial de El Semanario Sin Límites.