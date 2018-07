La corrupción y diferentes tipos de corruptos

Llevamos ya mucho tiempo hablando de corrupción y me pareció interesante buscar la definición de corrupto, pero de plano no encontré una buena definición, así lo que más me hizo sentido decir que corrupto “es aquél que hace algo malo para obtener una ventaja personal”. No obstante, esta explicación puede abarcar una gran cantidad de conceptos, por eso valdría la pena ponerle apellido a los corruptos con la certeza de que todos en algún momento hemos sido, además, aceptando que las justificaciones abundan, como por ejemplo: ladrón que roba a ladrón, tiene 100 años de perdón.

Pues bien, les platico algo que me pasó hace años. Resulta que un fin de semana iba en mi camioneta rumbo a Querétaro junto con mi esposa y mis hijos. Es una carretera muy recta, y cuando me di cuenta ya me había parado un federal, pues a la velocidad a la que iba era como de 150 km por hora.

En esa época acababa de ser electo Presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CANAIVE) y obviamente estaba muy motivado, de manera que cuando me bajé de la camioneta para platicar con el federal, me dije a mí mismo “¡le voy a enseñar a mi familia que yo no doy!”.

Al enfrentarme al patrullero, le dije, “señor oficial, aceptó que excedí la velocidad, levante usted la multa”, a lo que él me contestó, “jefe, no le conviene, mejor aquí nos arreglamos”. No quise aceptar su insinuación y me mantuve firme: ¡DÉME MI MULTA! Pero, ¡oh sorpresa!, me percaté que el federal de caminos ya me había quitado una placa y tenía el papelito en mano.

El lunes llegando a México quise mandar a pagar la multa y rescatar la placa. Fue toda una odisea, el papel de la multa no tenía ni dirección ni teléfono, después de un buen esfuerzo por fin encontramos dónde había que ir. La investigación que logramos hacer fue que con buena suerte podría llegar la placa alrededor de cuatro o cinco semanas, pero no fue sino hasta tres meses después que logramos recuperar la placa luego de varias vueltas.

Me parece divertido dejar a la imaginación de ustedes lo que comentaron mi esposa y mis hijos, ¿era más barato y cómodo haberle dado la mordida? ¡Por supuesto que sí! ¿Era lo correcto? En teoría no se justifica, pero muy frecuentemente estamos expuestos a este tipo de dilemas; es muy triste, pero como dice un amigo, ¡es lo que hay, es nuestra realidad!

Me parece un buen ejercicio tratar de definir a los diferentes tipos de corruptos y acepto que de alguna manera me estoy inspirando en el libro Las niñas bien de Guadalupe Loaeza, a quien no tengo el gusto de conocer.

El primer grupo de corruptos “son los que piden o arrebatan”:

Político corrupto con gran poder. En esta clasificación entran los presidentes, gobernadores, Secretarios de Estado, Senadores y Diputados. El nivel de impunidad es prácticamente del 100% y solamente veremos alguna detención por conveniencia política, por lo que en este nivel todo se vale y dependiendo de la circunstancia el robo de impuestos o el apoderamiento de propiedades puede tener alto grado de sofisticación o de plano también puede ser muy burdo. Político corrupto con mediano poder. Es el siguiente nivel, normalmente son más activos, más diversificados y por su experiencia están muy enfocados a cobrar por dar permisos. Es muy fácil identificarlo pues no tarda mucho en comprar casa y coches. Político corrupto de tercer nivel. En este nivel la fuerza está en muchos casos en las compras y el porcentaje que se pide anda entre el 10 y el 30%; se les reconoce fácilmente porque suelen ser muy prepotentes. Funcionario corrupto de dependencia gubernamental. Su nivel de vida se consuma haciéndole la vida pesada a los que necesitan hacer algún trámite y son expertos en que todo se vuelva complicado para que te desesperes. Empleado de gobierno corrupto de bajo nivel. Normalmente son policías o inspectores y para mantener el puesto tienen que pasarle a su superior una cuota.

El segundo grupo son “los intermediarios”:

Coyote corrupto de alto nivel. Debe ser un personaje muy simpático, se mueve en la alta sociedad y viste muy bien, la comisión que cobra es negociable de acuerdo al monto del asunto. Suelen ser grandes contratos ya sean nacionales o con empresas trasnacionales. Intermediario corrupto de compras. Normalmente es el que sabe quién pide y quién da, tienen un expertise muy sofisticado porque saben perfectamente cómo descalificar a alguien o cómo garantizar que el pedido salga en las condiciones pactadas. Coyote corrupto arregla broncas. Tiene los contactos correctos para sacarlo a uno del problema que sea, normalmente son abogados.

Seguimos con el tercer grupo y “son los que pagan”:

Empresario corrupto de gran nivel. Normalmente muy conocido, muy poderoso y de difícil acceso. Es muy sofisticado en su manera de pagar los favores. Empresario corrupto adaptado a realidad. Entiende que hay que dar porque de lo contrario, no hay negocio. Empresario corrupto enojado. Le choca dar mordidas, se queja, pero no se pelea y paga. Ciudadano corrupto prepotente. Todo lo arregla con dinero y disfruta el poder, de hacer lo que se le da la gana. Ciudadano corrupto resignado. Acepta que la vida es así y prefiere pagar la mordida que meterse en broncas.

El cuarto grupo yo diría que es el que se presenta dentro de las empresas privadas, normalmente se da en robo de mercancías, sobornos en las compras y ventas, y fraudes monetarios hacia el interior. Es muy preocupante esa metástasis y debemos luchar mucho para minimizarlo.

En mi opinión, para arreglar un problema, lo primero que hay que hacer es entenderlo y fraccionarlo lo más posible. Por eso, para combatir la corrupción creo que fundamentalmente las regulaciones tienen que ser simples y lógicas, los impuestos justos y fáciles de pagar; transmitir la certeza de que son utilizados para el bienestar de todos, que haya mucha transparencia, confianza en la denuncia anónima y, por supuesto, elevar la percepción de riesgo de que en cualquiera de las modalidades si se demuestra un acto de corrupción se castigará muy rigurosamente.

Sin duda alguna me estoy quedando corto en las definiciones que se me ocurrieron, pero estoy seguro de que usted, estimado lector, inspirado en vivencias propias, me podrá compartir otras más.

