La historia del Sr. Búho

Hace algún tiempo paseando por una ciudad turística de mediano tamaño, caminaba por una calle rodeada de comercios y restaurantes, la verdad muy agradable y muy buen concepto el que tenían, sin embargo, la mitad de los establecimientos estaban cerrados. Me detuve a comer en un restaurante que encontré abierto y de alguna forma se sentó a platicar conmigo el dueño.

Le comenté que me llamaba la atención que tantos establecimientos estuvieran cerrados y me platicó que en esa ciudad les estaban pidiendo “derecho de piso”.

Resulta que los asuntos legales se arreglaban en un monte en las afueras de la ciudad; por ejemplo, si alguien te debe dinero y no te paga, para poder cobrar lo mejor es ir con El Búho, le platicas y si él considera que es correcto lo que le dices, pues te ayuda y te cobra el 10% de comisión. Manda decirle a tu acreedor que te pague, o a la mejor dice que le descuentes un 20%, o también pudiera decirte que tu acreedor tiene un hijo enfermo y que mejor ahorita no le cobres; el tema es que no se discute su decisión y todo mundo hace lo que él dice. A nadie se le ocurre desobedecer, en el caso de los comercios y restaurantes consideró que les iba muy bien, por lo que era justo que le dieran una contribución, así que se hizo costumbre que cuando hay problemas la gente va con él y se somete a su criterio cualquier evento o circunstancia. Eso sí, ya dijo que no le lleven divorcios porque luego se arreglan y el queda como pendejo.

Obviamente el Estado de Derecho es nulo en esta ciudad y los que viven ahí poco a poco se han ido acostumbrando a vivir en Estado de Indefensión. No dudo que el Sr. Búho sea muy hábil, ayuda a mucha gente y ha logrado solucionar muchos problemas de manera rápida, pero el resultado a largo plazo es que la inversión estará detenida y el valor de los negocios y de los bienes inmuebles poco a poco se ha deteriorado.

¿Cómo es que llegaron a esa situación? Por supuesto que fue gradualmente y de seguro las autoridades se coludieron con el Sr. Búho creyendo que era manejable, hasta que llegó el momento en que no lo fue.

Una vez que se pierde el respeto al Estado de Derecho, restituirlo es muy costoso en muchos sentidos, y eso si se logra.

Tratando de aprender algo de lo que le pasa a esta ciudad, yo creo que en México es de sumo importante que los ciudadanos estemos conscientes que es necesario defender el Estado de Derecho a toda costa, las leyes deben cumplirse y no manejar la justicia y las leyes con criterio sino simplemente respetar la aplicación de éstas. Si no nos gustan, cambiémoslas, pero siempre y cuando apegándonos a los conductos establecidos en la Constitución.

Desgraciadamente, en estos tiempos en que nos sentimos abrumados por la corrupción y la impunidad, ante el cambio de gobierno que acaba de pasar, la tentación de castigar a toda la gente que ha dañado la integridad de México es enorme, de manera que existe mucha presión por parte de la sociedad para que se haga justicia rápidamente.

Entonces, queridos lectores, si caemos en la sugerencia de que la justicia debe aplicarse al estilo del Sr. Búho, a la larga el riesgo es que perderemos el Estado de Derecho y, en consecuencia, todos los mexicanos viviremos en Estado de Indefensión. Así que ¡cuidado!, el costo puede ser muy alto.

