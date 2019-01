El verdadero monstruo de Mary Shelley

En el imaginario colectivo, Frankenstein es el más feo de todos los monstruos, una especie de zombi con una enorme cabeza y los rasgos de un recién salido de la tumba; un engendro de piel amarillenta, ojos fríos y boca morada. En realidad, Víctor Frankenstein es un hombre querido y respetado y el monstruo es la creatura a la que dio vida utilizando pedazos de cadáver. Mary Shelley dedica muchas páginas a convencer al lector de las cualidades del científico. Los demás personajes hablan de él como de un ser excepcional, entregado, comprometido y cálido. Su novia está dispuesta a esperarlo a pesar de no recibir cartas suyas durante meses y su mejor amigo lo cuida con un amor incondicional cuando enferma. El engendro, en cambio, porque su creador ni siquiera tuvo la decencia de darle un nombre, es un ser repugnante al grado de causar pesadillas a quien tenga la mala fortuna de encontrarse con él.

De niña, yo había visto versiones de películas que llevan el nombre del científico. Recuerdo una en especial que me atormentaba en las noches, aunque creo que ahora a nadie le causaría ni un escalofrío: Frankenstein contra el hombre lobo. En todas ellas, Frankenstein era el monstruo, por eso durante la infancia yo también confundí a los personajes. Más tarde, en la adolescencia, Mary Shelley formó parte de las escritoras del romanticismo que estudiábamos en clases, pero a mí no me llamaba la atención y creo que nunca había leído su obra maestra. Hace un tiempo, finalmente decidí leerla. Haciendo a un lado el estilo y la originalidad, durante prácticamente todo el libro pensaba en que era obvio que Mary Shelley tuviera tan sólo 19 años cuando lo escribió. En cuanto a la sensación que me ocasionaba la trama, no era el miedo de las películas, sino enojo ante la actitud de Víctor Frankenstein, que además de carecer de empatía, parecía incapaz de razonar con un mínimo grado de deducción. En la recta final de la historia, estaba francamente enervada con la autora. Y entonces llegué al monólogo del engendro y cada página valió la pena.

El verdadero monstruo de Mary Shelley es Víctor Frankenstein, capaz de dar vida para luego desentenderse de su creación. Un dios que no soporta la fealdad del ser que surgió de sus manos y lo abandona a su suerte, cuando lo único que este último necesita es compasión. En vez de responsabilizarse por sus actos, el padre se convierte en víctima. Frankenstein es un tratado de la naturaleza humana y, para muchos, también divina. Se dice que la intención de Mary Shelley era escribir una obra que helara la sangre, y lo logró. Hiela la sangre comparar a Víctor Frankenstein con un dios omnipotente.

