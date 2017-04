Debido a una lesión el futbolista Zlatan Ibrahimovic se perderá el resto de la temporada

La prensa inglesa asegura que el delantero del Manchester United, Zlatan Ibrahimovic, se perderá el resto de la campaña debido a la lesión que sufrió durante el juego de cuartos de final de Europa League.

Londres, Reino Unido .-El medio ingles Sky Sports, asegura que la lesión que sufrió el futbolista del Manchester United, Zlatan Ibrahimovic, durante el encuentro de cuarto de final de Europa League, lo dejará fuera de las canchas por el resto de la temporada por lo que no participará en el cierre de la liga inglesa, ni en la definición del torneo continental.

Ibrahimovic se lastimó la rodilla casi al final del encuentro entre el United y el Anderlecht de Bélgica, por lo que el delantero sueco tuvo que abandonar el partido que finalmente ganó el equipo ingles, por lo que ahora se enfrentará al Celta de Vigo, en la semifinales del torneo europeo.

Ibrahimovic trying to limp off. Ibra subbed off. I don’t blame him. #ibra #injury #mufc #manutd pic.twitter.com/IXnStR7a8i

— Perfect Pass (@PerfectPass) 20 de abril de 2017