La semana pasada Braun Strowman golpeó a varias superestrellas de Raw. Tras sus acciones Kalisto lo retó a una lucha Dumpster Match para esta noche.

Strowman vs. Kalisto

En el evento pasado de Raw, Braun Strowman atacó a varios luchadores de Raw, destruyendo en el proceso el ring. Después Strowman aventó a Kalisto a un contenedor lleno de basura. Kalisto no se quedó con los brazos cruzados y a través de Twitter retó a Strowman a una lucha de basureros. El gerente general Kurt Angle hizo la lucha oficial y esta noche veremos al gigante contra el mucho más chico Kalisto.

Alexa Bliss busca el campeonato de mujeres

En el Raw de la semana pasada, Alexa Bliss derrotó a Sasha Banks, Mickie James y Nia Jax para ganar la oportunidad de retar a Bayley por el campeonato de mujeres Raw en el evento WWE Payback. Esta noche podríamos ver los primeros enfrentamientos entre ellas antes de su show de fin de mes.

Dean Ambrose debe cuidarse de The Miz

El lunes anterior The Miz criticó y se burló del campeón intercontinental Dean Ambrose en su segmento Miz TV. Como resultado, el invitado de honor atacó a The Miz y destruyó su set. Esta noche conoceremos si The Miz buscará vengarse del ataque.

Seth Rollins vs. Samoa Joe

Samoa Joe aseguró que su ataque sobre Seth Rollins fue una orden directa de Triple H y él no tiene nada contra Rollins. Sin embargo, Samoa Joe ahora ha declarado que su combate contra Rollins es más que personal.

WWE Monday Night Raw: dónde ver y transmisión en línea

WWE Raw se llevará a cabo el lunes 24 de abril en el Sprint Center Arena de Kansas City, Missouri a las 19:00 horas.

En los Estados Unidos puedes seguir el evento por el canal USA Network a partir de las 20:00 hora del este, 19:00 del centro.

En Latinoamérica, se puede ver por Fox Sports 2 y en línea por Fox Play a las 18:00 hora de la Ciudad de México y 21:00 hora de Buenos Aires.