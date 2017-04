El delantero del Real Madrid, Gareth Bale, se perderá los duelos de Champions League por una lesión

El delantero del Real Madrid, Gareth Bale, estará fuera de las canchas por tres semanas debido a la lesión que sufrió durante el enfrentamiento ante el Barcelona.

Madrid, España .– El equipo del Real Madrid no contará con el delantero gales Gareth Bale, al menor por tres semanas debido a que el cuerpo médico del equipo informó que Bale presenta una lesión de Grado 2 en el sóleo de su pierna izquierda, ante esto el jugador no podra participar en la semifinales de la Champione League en donde su escuadra se medirá ante el Atlético de Madrid.

Radio Formula recordó que el gales abandonó el partido entre el Real Madrid y Barcelona el fin de semana pasado a los 35 minutos del primer tiempo cuando el jugador señaló que no podría seguir. De acuerdo con el medio tampoco podrá jugar los encuentros de la Liga Española donde enfrentará las próximas semanas al Deportivo La Coruña, Valencia, Granada y el Sevilla.

“Ojalá que esté con nosotros antes del final. Poca cosa. Grado dos, es igual (no es grave). A mí los médicos me dicen las cosas y es poco. Vamos a ver que en poco tiempo esté con nosotros. Veremos el día a día. Confío en lo que me digan aquí”, dijo el entranador del Madrid, Zinedine Zidane durante una rueda de prensa.