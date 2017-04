La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) anunció que de nueva cuenta sancionó a la Federación Mexicana de Fútbol (Femexfut) por el grito homofóbico que realizaron los aficionados del Tricolor en el partido clasificatorio de México contra Costa Rica.

Zurich, Suiza .- A través de un comunicado, la FIFA informó que la selección mexicana de fútbol será sancionada por los gritos homofóbicos que se realizaron en el estadio Azteca, esto durante el partido clasificatorio para el Mundial de Rusia 2018, en donde el tricolor se enfrentó al conjunto de Costa Rica, esta seria la séptima vez que el equipo azteca es sancionado.

La multa que deberá de pagara la Femexfut, por los insultos hacia el portero Keylor Navas, asciende a los 190 mil pesos.

Según Notimex, de las siete multas recibidas, por el organismo mexicano por estos gritos, la primera a finales de 2015, México ha sido penalizado con 120 mil francos (más de dos millones de pesos), y pese a los intentos y recomendaciones de directivos y jugadores para evitar el grito, no se ha podido suspender su uso.

La FIFA recordó que otras selecciones sancionadas a causa de varios incidentes de carácter discriminatorio y antideportivo por parte de las hinchadas, son Brasil con 35 mil francos suizos y Argentina con 20 mil.

Several member associations sanctioned for incidents during FIFA World Cup qualifiers: https://t.co/CjIDbLFgJC

— FIFA Media (@fifamedia) 27 de abril de 2017