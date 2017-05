La última jornada de la fase regular en el Clausura 2017 definirá la liguilla del torneo y al equipo que perderá la categoría en esta temporada. América y Tigres deben ganar para avanzar a cuartos de final, mientras que Veracruz y Morelia dependen de sí mismos para salvarse del descenso.

En esta última fecha, siete equipos buscarán los últimos dos lugares disponibles para la liguilla. Además, tres equipos lucharán por no descender. Aquí te damos a conocer las posibilidades de cada uno.

Así se jugará la jornada 17

Sábado 6 de mayo

Querétaro (14) vs. Tigres (8) – Estadio Corregidora, 17:00.

Querétaro ya no tiene posibilidades de avanzar a liguilla, y a lo que más aspira es terminar en media tabla. Tigres puede avanzar a liguilla ganando. Un empate o derrota los puede dejar fuera, ya que necesitarían que Morelia, Pachuca, Veracruz, León y Necaxa no ganen.

León (12) vs. Cruz Azul (15) – Estadio León, 19:06

León debe ganar y esperar que Tigres pierda y además que Morelia, Pachuca y Veracruz no ganen para avanzar a liguilla. Un empate o derrota los deja eliminados. Cruz Azul ya está eliminado pero de perder podría caer hasta la penúltima posición.

Monterrey (2) vs. Morelia (9) – Estadio BBVA Bancomer, 21:00

Monterrey ya está clasificado a liguilla pero buscará el liderato general. Para terminar en la primera posición, deben ganar y que Tijuana no gane. De empatar o perder, Rayados puede caer hasta la sexta posición. Morelia se juega el descenso, aunque también puede clasificar a liguilla. Para avanzar a liguilla, deben ganar y que América pierda o Tigres no gane. Para salvarse del descenso, le basta ganar. Sin embargo, si pierde o empata necesita que Chiapas no gane para seguir en la Liga MX.

Atlas (3) vs. Chiapas (17) – Estadio Jalisco, 21:00

Atlas ya está clasificado a liguilla y busca mejorar su posición en la tabla. Según su resultado, puede acabar en el primer lugar o caer al séptimo. Chiapas está obligado a ganar para tener posibilidades de seguir en primera división. Aún ganando, deben esperar que Morelia pierda o empate su partido.

Tijuana (1) vs. Veracruz (11) – Estadio Caliente, 19:00 (21:00 hora del centro)

Xolos ya están en liguilla y con un triunfo aseguran el liderato general. Un empate o derrota los puede enviar hasta la sexta posición. Veracruz puede clasificar a liguilla si gana y Tigres, Morelia y Pachuca no ganan. En el tema del descenso, Veracruz está prácticamente salvado, ya que se necesitaría una combinación de doce goles entre este partido y el de Chiapas para correr riesgo de descender. Por ejemplo, Morelia debe ganar por cualquier marcador, Chipas debe ganar 0-6 y Veracruz perder 6-0 su partido para que los Tiburones Rojos desciendan.

Necaxa (13) vs. Chivas (4) – Estadio Victoria, 21:00

Necaxa debe ganar y esperar una derrota de Tigres, además de que Morelia, Pachuca, Veracruz y León no ganen para poder entrar a liguilla. Chivas ya está en cuartos de final y busca escalar posiciones. Según los resultados que se den, Chivas puede acabar entre el primero y séptimo lugar.

América (7) vs. Pachuca (10) – Estadio Azteca, 21:00

Las Águilas necesitan ganar para entrar a liguilla y pueden quedar en las primeras 5 posiciones. Una derrota y dependen de que Tigres, Morelia, Pachuca y Veracruz no ganen, o solamente uno de estos equipos gane. Pachuca debe ganar por dos goles y esperar que Morelia no gane para estar en liguilla.

Domingo 7 de mayo

Pumas (16) vs. Puebla (18) – Estadio Olímpico Universitario, 12:00

En este partido no se juega nada ya que ambos equipos están eliminados. Sin embargo, Puebla querrá ganar para salir del fondo de la tabla, y Pumas para terminar en media tabla.

Santos (6) vs. Toluca (5) – Estadio Corona, 18:00

El equipo que gane puede acabar en los primeros cuatro lugares de la tabla. Una derrota podría dejar al perdedor en la séptima u octava posición.

La liguilla se jugará del 10 de mayo al 28 de mayo.