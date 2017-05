El nuevo director deportivo de Roma, Monchi, confirmó que Francesco Totti asumirá un rol de directivo en el club este verano

Francesco Totti, de 40 años de edad, finalmente colgará sus botas al final de la temporada, según confirmó el nuevo director deportivo de la A.S. Roma. Monchi, ex directivo del Sevilla, se unió al club de la Serie A y en su presentación en la capital italiana el miércoles reveló que la leyenda del club no renovará su contrato.

Sin embargo, Totti seguirá trabajando el Stadio Olimpico y asumirá un nuevo papel como directivo este verano.

Dirigiéndose a la prensa italiana, Monchi dijo: “En términos de Totti, ya sabía que había un acuerdo con el club de que este sería su último año como jugador, luego comenzaría como directivo. Francesco es Roma, quiero estar lo más cerca posible de él. Me encantaría aprender incluso un uno por ciento de la enorme cantidad que él sabe”.

En el derbi de Roma del pasado fin de semana, hubo confusión ya que el director general del club le comentó a la prensa que Totti estaría entrando al campo contra la Lazio por última vez, pero el jugador desmintió la declaración.

“Alguien más puede estar diciendo eso, pero no yo”, le dijo Totti a los periodistas después de una decepcionante derrota por 3-1.

Tras la confirmación de su retiro, seguramente el último partido competitivo de Totti en una camiseta de la Roma será en casa ante Génova el 28 de mayo, cerrando así la cortina a una brillante carrera que abarca 25 años.

A pesar de su longevidad, el delantero ganó el título de la Serie A sólo una vez con Roma, en 2001, y fue subcampeón de la liga italiana en ocho ocasiones.

Tuvo más éxitos en la Copa Italia, donde levantó el trofeo en forma consecutiva en las temporadas 2006-2007 y 2007-2008, y fue subcampeón de esa copa en cinco ocasiones más.

Él ganó la Copa del Mundo con Italia en 2006, siendo titular en la final cuando su equipo derrotó a Francia en los penaltis, después de ayudar a el cuadro Azzurri a eliminar en un increíble partido de semifinales a Alemania

Tiene el récord, junto con el ícono de Milán Paolo Maldini, de haber jugado 25 temporadas en la Serie A y tiene la tercera mayoría de apariciones en la historia de la división, con 616 hasta la fecha.