El Club Guadalajara se llevó el Clásico Tapatío y es uno de los cuatro equipos que siguen con vida en el torneo.

Chivas logró ganar el partido de vuelta de su serie de cuartos de final contra Atlas y gracias a su mejor posición en la tabla avanzó a la siguiente ronda.

El equipo dirigido por Matías Almeyda se une a Tigres y Toluca en la fase de semifinales, esperando al ganador de Tijuana vs. Morelia.

Chivas llegó al partido de vuelta con el marcador en contra tras caer 1-0 en el Estadio Jalisco el pasado jueves. Desde los primeros minutos la posesión del balón fue para el cuadro rojiblanco y no permitió a los Zorros generar muchas jugadas de peligro en su portería.

Apenas al primer minuto del partido Alan Pulido anotó para Chivas, pero la jugada fue anulada por fuera de juego. Atlas intentó controlar el ritmo del partido, y por algunos minutos le rindió frutos. Sin embargo, en tiempo de compensación del primer tiempo Orbelín Pineda desvió un cabezazo de Alanís y consiguió el gol que le daba a Chivas en empate global.

En el segundo tiempo, los rojinegros no metieron en muchos problemas a Cota, portero de Chivas, y fue el rebaño el equipo que estuvo más cerca de conseguir otro tanto. Chivas mandó dos remates al poste a los 65’ y 68’ minutos y metió en varios problemas a la defensa rival. A pesar de sus intentos, Atlas no logró conseguir el gol que le daría la ventaja, y Chivas se clasificó a la siguiente ronda tras empatar 1-1 en el marcador global pero tener mejor posición en la tabla de clasificaciones.

Semifinales Clausura 2017

Si Tijuana elimina a Monarcas, las semifinales serán Tijuana vs. Tigres y Chivas vs. Toluca. Si Morelia avanza, las semifinales serán Chivas vs. Morelia y Toluca vs. Tigres.