Los Xolos de Tijuana y los Tigres UANL se enfrentarán en el partido de vuelta de las semifinales del torneo Clausura 2017. Tigres llega con medio boleto a la final tras haber ganado sin problemas el partido de ida, pero Xolos tiene posibilidades de darle la vuelta al partido.

Tigres ganó el partido de ida por marcador de 2-0 gracias a anotaciones de Lucas Zelarayán al minuto 42’ y de Javier Aquino al minuto 44’. En el segundo tiempo Tigres siguió presionando y buscó anotar el tercer gol que hubiera definido la serie, pero no marcaron.

Para avanzar a la final, Tigres debe ganar, empatar o perder por un gol (1-0, 2-1, 3-2, etc.). Pueden incluso anotar dos o más goles y perder por diferencia de dos tantos y ser finalistas (4-2, 5-3, etc.). Xolos deben ganar 2-0 para ser finalistas, pero si reciben gol ganar deben ganar por tres o más goles para avanzar (4-1, 5-2, etc.).

Tijuana vs. Tigres 2017: Horarios y dónde ver

Xolos de Tijuana y los Tigres UANL se enfrentarán el domingo 21 de mayo en el Estadio Caliente de Tijuana, Baja California a las 18:00 hora local.

Dónde ver:

Estados Unidos- este 21:00, centro 20:00, pacífico 18:00- Azteca 7. En línea por Azteca Deportes.

México- centro 20:00, pacífico 18:00- Azteca 7. En línea por Azteca Deportes.