Bray Wyatt deberá ganar una lucha entre 5 hombres en Extreme Rules para retar al campeón universal Brock Lesnar. ¿Llegará Wyatt a este evento en buena forma?

Aumentan las tensiones de cara a Extreme Rules

Roman Reigns, Finn Balor, Seth Rollins, Bray Wyatt y Samoa Joe se enfrentarán en WWE Extreme Rules para buscar convertirse en el retador de Brock Lesnar por el campeonato universal. Bray Wyatt llega como favorito tras sus recientes actuaciones. ¿Logrará continuar con su racha devastadora esta noche?

Bayley vs. Alexa Bliss

La campeona de mujeres Raw Alexa Bliss se enfrentará a Bayley por su título en WWE Extreme Rules el próximo 4 de junio. Sin embargo, ellas se han encarado antes y esta semana no será la excepción. ¿Quién llegará al evento con ventaja?

Ambrose se prepara para Extreme Rules

Después de que The Miz intentó robarse el campeonato intercontinental mientras el réferi estaba distraído la semana pasada, Dean Ambrose tomó revancha al patear a The Miz en sus parte nobles. El ataque le dio a The Miz el triunfo por descalificación, pero no el campeonato. Enfurecido por esto, Miz pidió una revancha en Extreme Rules, pero en esta ocasión, el título también se decidirá por descalificación.

WWE Monday Night Raw: dónde ver y transmisión en línea

WWE Raw se llevará a cabo el lunes 22 de mayo en el Van Andel Arena de Grand Rapids, Michigan a las 20:00 horas.

En los Estados Unidos puedes seguir el evento por el canal USA Network a partir de las 20:00 hora del este, 19:00 del centro.

En Latinoamérica, se puede ver por Fox Sports 2 y en línea por Fox Play a las 18:00 hora de la Ciudad de México y 21:00 hora de Buenos Aires.