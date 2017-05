El entrenador mexicano anunció su separación laboral del Club Tijuana y admitió que ya hay acercamientos con su ex equipo América.

Luego de quedar eliminado en las semifinales del torneo Clausura 2017, Miguel ‘el piojo’ Herrera dejó de ser el director técnico de los Xolos de Tijuana, y todo apunta a que regresará a las Águilas del América.

Herrera le dio las gracias al Club Tijuana y al presidente del equipo Jorge Alberto Hank Inzunza. Desde hace varias semanas, tras confirmarse la salida de Ricardo La Volpe del equipo, varias fuentes señalaban que Miguel Herrera estaría regresando al club de Coapa, algo que él negó en su momento y aseguró que solamente estaba enfocado en Tijuana.

Pero ahora, parece inminente que “el piojo” regresará a un segundo ciclo con los azulcremas. Su salida del equipo americanista fue en buenos términos, ya que ganó el título de liga y partió para dirigir a la Selección Nacional de México en la Copa del Mundo Brasil 2014.

“Sí, puede ser una segunda parte o no (exitosa), pero yo creo que lo más importante es trabajar bien, regresé al Atlante también y me fue bien, hay que trabajar para que te vaya bien, no tiene por qué irte mal si trabajas, si no crees que porque ya estuviste ahí te va a ir bien, es por trabajar, si lo planteas y trabajas te va a ir bien”, comentó Herrera para el diario Récord.

“Me fui muy agradecido de América, porque ahí me impulsan a ir a Selección, cuando llego del Atlante mucha gente no pensaba que me iba a ir bien, pero tuvimos cuatro torneos de más de 30 puntos, fueron temporadas exitosas con dos Finales, y ahí te impulsas para otro escalón que yo siempre anhelé que era ser DT de Selección, es normal que un equipo de esa categoría te busque de nuevo porque no hiciste las cosas mal”, agregó.

En lo que se refiere a las negociaciones con el América, Herrera dijo que: “Vamos a escuchar la propuesta de ellos en estos días. Solo falta el tema económico, que puede quedar esta semana”.

Miguel Herrera podría ser presentado como nuevo entrenador del América el pròximo 5 de junio.