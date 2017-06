Difunden un video de la estampida humana que ocurrió en la plaza San Carlo de Turín

Milan, Italia .- Durante un evento al aire libre en la plaza San Carlo de Turín, donde se tansmitia en pantallas gigantes la final de la Champions League, entre el Juventus y el Real Madrid, s sucito una estampida humana por el temor de que ocurriria un ataque terrorista, parte del incidente fue grabado por varios de las asistentes.

Las autoridades italianas señalaron que fueron en total mil 527 los heridos, de un total de 30 mil asistentes, reportó Notimex. Hasta el momento son tres personas los heridos de mayor gravedad, los cuales son un niño de 7 años de origen chino, hospitalizado con traumatismo craneoencefálico y torácico, una joven de 26 años también con trauma toráico y una mujer de 38 años que sufrió un paro cardiaco.

El jefe de la policía turinesa, Angelo Sanna confirmó a los medios que la estampida habría sido provocada por la explosión de un petardo, que fue confundida con la de una bomba.

Panico e gente in fuga in piazza San Carlo a Torino. Non si capisce cosa stia succedendo… #UCLfinal #JuveRealMadrid pic.twitter.com/VHVN94vgo2

— calciomercato.it (@calciomercatoit) 3 de junio de 2017