Equipos de la NFL se unen para apoyar a los damnificados por el huracán Harvey

Houston, Estados Unidos .-El paso del huracán Harvey, por el estado de Houston, a generado las mayores inundaciones en la entidad en los últimos 50 años, por ello los equipos de la NFL, Patriotas de Nueva Inglaterra y Texanos de Housto así como la NFL Foundation anunciaron que, cada una de las organizaciones, donará un millón de dólares para ayudar a los damnificados.

De acuerdo con Notimex, los donativos de los Texanos y la NFL se canalizarán a través de la rama de la fundación United Way en Houston, en tanto los de los Patriotas irá directo a la Cruz Roja.

Robert Kraft & #Patriots will match up to $1M in donations to Hurricane Harvey @RedCross Relief Fund.

Donate: https://t.co/uNVHFv542Y

— New England Patriots (@Patriots) 29 de agosto de 2017