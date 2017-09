El Estadio BBVA Bancomer de Monterrey recibió el reconocimiento de parte de la BBC.

La agencia británica BBC nombró al estadio del norte de México como el primer lugar en su lista de los recintos deportivos más hermosos del mundo.

“El estadio BBVA Bancomer del Monterrey, es el estadio más grande y moderno de México. Fue terminado en 2015, justo a tiempo para el 70 aniversario del club”.

“Irónicamente no se encuentra localizado en Monterrey, sino en la ciudad cercana de Guadalupe, así como el Old Trafford no se encuentra en Manchester sino en Salford”, señala la publicación.

El Estadio BBVA Bancomer se inauguró el 2 de agosto del 2015 con el partido Monterrey vs. Benfica. Tiene una capacidad de 53.500 espectadores y costó $200 millones de dólares.

Esta es la lista de los 10 recintos deportivos más hermosos del mundo según la BBC.