Trump pide un boicot contra la NFL por permitir que jugadores que se hinquen durante el himno

El presidente de los Estados Unidos Donald Trump llamó a boicotear los partidos de la NFL por permitir que los jugadores se hinquen durante el himno nacional.

Washington, Estados Unidos .- La Liga Nacional de Futbol Americano (NFL) es el nuevo blanco de los mensajes de odio de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, ya que el mandatario no esta contento con las protestas de los jugadores de americano, quienes se arrodillan durante la ceremonia del himno nacional, para mostrar su inconformidad por el trato discriminatorio de la policía contra los afroamericanos.

Por ello Trump a pedido que , multen, suspendan o despidan a quienes de acuerdo con el político no respeten The Star-Spangled Banner y se nieguen a estar de pie cuando sea entonado antes del inicio de un encuentro. Ya que considera que están faltandole al respeto a los lábaros patrios.

The issue of kneeling has nothing to do with race. It is about respect for our Country, Flag and National Anthem. NFL must respect this! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de septiembre de 2017

De acuerdo con Notimex, la primera vez que un jugador realizó esta propuesta fue hace un año cuando Colin Kaepernick, exjugador de los 49ers de San Francisco, en esa ocasión el mariscal de campo declaró: “No me voy a levantar para mostrar orgullo en una bandera para un país que oprime a gente negra y gente de color”.

Y el pasado fin de semana se volvió a repetir la muestra de inconformidad en diversos estadios de la liga, por ello el mandatario en un en un evento en Alabama, exigió a los dueños de la NFL responder a los jugadores diciendo, “¡Saquen a ese hijo de put*** fuera del campo ahora mismo, debe ser despedido!”.

If NFL fans refuse to go to games until players stop disrespecting our Flag & Country, you will see change take place fast. Fire or suspend! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 de septiembre de 2017

Pero las amenazas del empresario parecen no haber hecho mella en los jugadores ya que un mayor número de ellos se unieron a la protesta y en un partido de exhibición en Londres, colocaron una rodilla en el campo en el momento de la interpretación del himno de Estados Unidos.

Aun asi Trump sugirió que si los aficionados “dejaran de ir al estadio” cuando los jugadores se arrodillen en protesta durante el himno nacional, “garantizo, las cosas se detendrán”, aseguró.

El presidente tuiteó la tarde del sábado: “Si un jugador quiere el privilegio de ganar millones de dólares en la NFL, u otras ligas, no se le debe permitir que no respete (…) nuestra gran bandera estadunidense (o país) y debe representar el Himno Nacional, si no, ¡están despedidos!”.