El defensa central de Santos Laguna y la Selección Mexicana de Futbol nos habla sobre sus sueños, motivaciones y momentos más difíciles de su vida

“La ilusión de ser mejor cada día no ha cambiado” – Néstor Araujo

Al momento de esta entrevista, Néstor Araujo estaba a una semana de cumplir 26 años. Con más de la mitad de su carrera profesional aún en el horizonte, sus credenciales ya son las de un ganador. Aunque no salga como capitán de su equipo, siempre lo vemos liderando y siendo pieza clave para la motivación de sus compañeros.

Uno de los recuerdos más claros que tengo fue en el 2011, durante el Mundial Sub 20 de la FIFA que se disputó en Colombia. México se enfrentó al equipo anfitrión en los cuartos de final y en la charla previa al juego, ese último momento antes de comenzar el partido en el que los jugadores forman un círculo para animarse, vi a Araujo alzar la voz y pedirle a la selección salir por el triunfo. Lo que me sorprendió fue que la banda de capitán la portaba un jugador que estaba al lado de él, Jorge Enríquez.

El equipo mexicano eliminó a Colombia y terminó ganando el tercer lugar de ese mundial tras vencer a Francia, con Araujo como uno de sus referentes.

Seis años después, su carrera promete más éxitos. ¿En qué cree y cómo se motiva uno de los mejores defensas de México? ¿Qué le ayudó a superar la etapa más difícil de su vida y qué espera del futuro?

Le dimos la bienvenida a Araujo a nuestras instalaciones y fuimos directo al grano.

-Néstor Bienvenido, gracias por acompañarnos. Generalmente cuando te vemos en la cancha, te vemos como un líder en la defensa, organizando la salida de tu equipo, ordenando. ¿Cómo eres en la vida? ¿te consideras un líder fuera de la cancha también?

A: Gracias a ustedes. No, no me considero un líder, creo que al final las circunstancias y la pasión por el fútbol hacen que me orille a sacar ese líder que hay dentro de mí. Pero la realidad es que fuera de la cancha soy muy tranquilo, muy mesurado, no soy quien manda en casa ni en familia ni con mis padres, ni en mi relación. Soy muy abierto y me considero un hombre muy normal.

-¿Qué es lo que te motiva en la vida a seguir adelante cuando las cosas se ponen difíciles o cuando las cosas van bien y quieres mejorarlas?

A: Bueno, soy muy religioso y creo que por la vida que he tenido y por lo que me ha demostrado, primeramente Dios es lo primordial, lo que me motiva a seguir esforzándome, creo que al final Él se merece mi mejor esfuerzo pase lo que pase y siempre el agradecimiento es con acción, es con cómo haces las cosas, ¿no? Entonces creo que Dios principalmente y mi familia son los primeros que están en mi mente.

Pasamos a hablar un poco de su pasado, presente y futuro profesional.

– Comenzaste en Cruz Azul en la tercera división, ¿fuiste defensa desde un principio?

N: Si, cuando llego a Cruz Azul llegué de defensa central; después, por mi altura, me manejaron y me pusieron en media cancha para ganar esos balones largos y frontales. Después llegó el otro entrenador y me hizo otra vez central y ahora hasta de lateral derecho me han metido. Entonces en cualquier posición de la zona baja de la defensa; lateral, central por derecha, por la izquierda o como contención, creo que lo puedo hacer bien.

-¿Cuándo decidiste ser defensa central? ¿O fue decisión de un entrenador?

N: La primera vez que jugué de defensa central recuerdo que estaba muy pequeño, fue una vez con mi primer equipo, de un tío, y yo solo jugaba futbol, solo pateaba el balón, sabes, no sabía ni de posiciones no sabía de conceptos básicos de fútbol, no sabía nada pero por la estatura; siempre le sacaba diez o quince centímetros a los de mi edad, entonces me preguntaron “¿qué quieres ser?” “No sé no sé, no sé cómo se juega”. “Bueno, de aquí en adelante vas a ser defensa central y te vamos a enseñar lo que hace un defensa central”. Tenía 8 años.

-¿Creciendo a qué jugador admirabas, cómo quién querías ser?

N: De defensa central me encantaba Paolo Maldini. Y bueno ahora actualmente creo que la ilusión de ser mejor cada día no ha cambiado y ahora me gusta mucho Sergio Ramos.

-Como parte de Cruz Azul te tocó debutar con Enrique Meza, fuiste parte de ese equipo que es criticado por la racha de tantos años sin ganar un campeonato. ¿Crees en cábalas, en maldiciones, en ese tipo de cosas?

N: No creo, llegué a creerlo estando ahí porque te da para pensar cualquier cosa. Pero ya ahora que estoy en Santos, que estoy externo a Cruz Azul, no lo creo. Creo que los momentos son perfectos y bueno, cada vez se aproxima el momento de que Cruz Azul levante una liga.

-Aunque no fue una liga ¿cómo fue llevarle una copa a la afición de Cruz Azul?

N: Festejamos como si fuera liga, nunca había ganado nada con Cruz Azul y aunque fue un título que no era la liga, créeme que la gente estaba ilusionada, estaba contenta. Regresamos de Cancún y estaban en el aeropuerto, nos recibieron. Feliz, digo, me hubiese gustado ganar una liga en Cruz Azul, estuvimos a nada, pero feliz, feliz por la copa.

-Ahora te has consolidado en Santos, incluso fuiste nombrado el mejor defensa del torneo Clausura 2017, ¿Cómo haces para seguir motivándote, para no conformarte y decir ‘ya la hice’?

N: Soy una persona muy mesurada, la verdad creo que si quieres ser ganador es de día a día. Creo que ese Balón de Oro en cuanto me lo dieron lo disfruté, lo disfruté esa noche a lado de mi esposa y al día siguiente tenía que seguir trabajando. Si quieres resultados el futbol es así, el día de mañana hay otro campeón, hay campeón cada seis meses y no te puedes sentir campeón.

-Ese premio personal lo estás agregando a una ya amplia colección. Fuiste campeón de liga y de copa en Santos. Ya has ganado con la selección a nivel inferior, como los Panamericanos, incluso fuiste parte del equipo olímpico (en Londres 2012), ¿te sientes ya un ganador, un triunfador?

N: Creo que he logrado cosas importantes, no me siento triunfador, no me siento ganador. pero creo que al final supongo que primeramente van a estar orgullosos de mí, supongo que mi familia está orgullosa de mí, pero en realidad no me siento totalmente ganador y creo que faltan muchas cosas más, hay que seguir trabajando.

-Hubo un momento importante en tu vida. En una entrevista del año pasado comentaste que mientras estabas en Cruz Azul tuviste algunos excesos, te cito: “perdí el piso y salí por la puerta de atrás”, ¿qué cambió de ese Néstor Araujo al de hoy? ¿qué es diferente?

N: Obviamente maduré, yo creo que fue que en Cruz Azul ganaba tanto dinero tan chico, tan pequeño. Vivía solo, nadie te aconsejaba, nadie te decía que hacer y qué no hacer y eso hace que de alguna u otra manera empieces a salir, empieces a conocer gente, se te haga fácil desvelarte, se te haga fácil tomarte otra cerveza, entonces no era el camino pero nadie me lo dijo. Tuve que salir del Cruz Azul y tuve que venir a Torreón para darme cuenta. Porque créeme que me di cuenta después de estar en un torneo acá.

-Mencionaste también que tu guía, tu soporte había sido tu entonces novia, ahora esposa, ¿Es importante la familia?

N: Sí, te da mucha estabilidad y también tengo decirlo que los últimos tres años han sido los mejores como futbolista y curiosamente han sido los tres años que llevo viviendo con ella. Entonces, por supuesto que en mi opinión y en mi vida es un gran apoyo y de hecho yo siempre ando aconsejando que si tienes a tu novia, o si la extrañas, júntate o cásate y de verdad que los dos van a salir adelante.

-Tengo entendido que eres Madridista ¿Qué sentiste estar en la misma cancha que Cristiano Ronaldo durante la Copa Confederaciones?

N: Fue un sueño, también (estar en la misma cancha que) Pepe. Como tú dices, soy Madridista y ver a muchos jugadores que cada semana ves en la Champions League o los ves jugando partidos como Real Madrid-Barcelona y dices “¡wow! es otro nivel” y verlos en la cancha y estar ahí y combatirles un balón… Le quité un balón a Cristiano Ronaldo eso nadie me lo puede quitar. Entonces por supuesto que se te enchina la piel pero ya estando dentro de la cancha ya estás concentrado, ya estás más metido en lo que tienes que hacer. Ya acabando el partido ni me dieron ganas de pedirle una foto, estaba tan enojado del resultado que te olvidas por completo de lo demás.

-Ahora tu equipo, Santos Laguna, no está en un buen momento, ¿crees que esto te puede afectar personalmente para llegar al mundial o piensas que tus actuaciones se han visto sólidas a pesar de que en conjunto no encuentran los resultados?

N: Obviamente si le va mal a uno, le va mal a todos. Igual si le va mal a un equipo le va mal individualmente al jugador. Entonces sí afecta. Estoy enfocado en tratar de trabajar y sacar adelante la situación de Santos. Si le va bien a Santos, individualmente le va bien a todos, entonces sí estoy preocupado por el equipo y también ocupado en sacar adelante esto.

-Si te llegara la oportunidad, ¿elegirías a Europa independientemente del país o preferirías esperar una buena liga y seguir mientras en México? Por ejemplo; llegar a Bélgica o a Grecia o mejor esperar una oportunidad en España o Francia.

N: No se, buena pregunta. La verdad todos critican a Memo Ochoa porque se fue a un equipo donde la liga no es muy conocida, pero al final es un equipo que va para Champions League, que va a tener muy buenos partidos con competencia muy alta; entonces yo supongo, yo creo que sí, que sí me iría al equipo que fuera en Europa pero obviamente una cosa lleva a la otra. Ya que me digan te bajo el sueldo, ya digo que no, no sabría decírtelo.

-Y algo que se le criticó al entrenador de la selección fue el cambio de posiciones de unos jugadores que venían en cierta posición toda su carrera. Si a ti te dijera Osorio que vas a cambiar de posición, ¿estarías dispuesto o prefieres hablar con él y hacerle ver lo que pasó con Alanís, a quien la prensa se lo acabó junto con el entrenador porque fue exhibido?

N: No, no tendría ninguna bronca en jugar, obviamente si me pone en centro delantero le voy a decir, “profe, no no creo que sea mi posición”. Pero ahí no estamos para preguntar, estamos para acatar órdenes, jugaría donde me dijera y estaría dispuesto.

-Por último quiero hacer una dinámica de decirte algunos nombres y pedirte que me digas la primera palabra que te llegue a la mente.

N: Ok

-Enrique Meza

N: Papá

-Santos Laguna

N: Agradecimiento

-Juan Carlos Osorio

N: Papá 2

-Rusia 2018

N: Ojalá

-Néstor Araujo

La palabra lo toma por sorpresa y la sonrisa que tenía al responder las palabras anteriores se borra de la cara de Araujo. Tras pausar unos segundos, finalmente dice: “Buena gente”.

H: Te agradezco tu tiempo. Tienes algún mensaje que quieras enviarle a la afición del Santos?

N: Vamos a tratar de hacer las cosas, de matarnos por ellos y agradecemos su apoyo. Ellos han llenado el estadio todo este torneo y es cuando menos hemos respondido y estamos consciente de ello.

Néstor Araujo se retiró con la misma serenidad con la que llegó, tal vez pensando en su siguiente partido y en qué cosas mejorar para seguir progresando.